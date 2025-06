Roteiros turísticos da capital podem ser desvendados com guia gratuito

O Programa Vai de Roteiro conta agora com dois novos passeios: Câmara Municipal, na região central da cidade, e o Zoológico de São Paulo. A iniciativa é da Prefeitura e oferece, gratuitamente, a oportunidade de conhecer diversos pontos da cidade com acompanhamento de um guia de turismo credenciado pela Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR).

No roteiro da Câmara Municipal de São Paulo, chamado Palácio Anchieta, os participantes conhecerão espaços como a Sala da Presidência, o Salão Nobre, o Auditório Prestes Maia e o Plenário 1º de Maio. O prédio está localizado na região central da cidade.

Já no passeio pelo Zoológico de São Paulo, os participantes terão 50% de desconto no ingresso. Com duração de quatro horas, é um dos percursos mais longos do programa. Os visitantes devem se programar para custear o almoço no próprio local.

Esses novos itinerários se somam aos já existentes: Avenida Paulista, Bairro do Ipiranga, Bom Retiro, Centro Novo, Liberdade, Mercado Municipal Paulistano (Mercadão), Museu da Imigração, Museu do Ipiranga, Neo Química Arena (Corinthians), Polo de Ecoturismo – Parelheiros, Santo Amaro, Triângulo Histórico e Vila Madalena.

Com as novas opções, o programa passa a oferecer 17 trajetos imperdíveis, que revelam a história de importantes pontos da cidade e proporcionam contato com a natureza por meio dos polos de ecoturismo.

Mas, atenção: o trabalho dos guias, apresentação histórica dos pontos, é gratuita. Mas, se houver a cobrança de ingressos ou outros custos (alimentação), bem como o deslocamento até o ponto de encontro dos roteiros, o custo cabe ao turista.

Turismo na cidade

A cidade de São Paulo é uma metrópole que recebe mais de 15 milhões de turistas por ano, sendo cerca de 3 milhões de estrangeiros. É um lugar onde o mundo todo se encontra.

O objetivo do programa é dar visibilidade aos locais mais importantes da cidade de São Paulo, seus monumentos, locais históricos, explorando o potencial turístico de cada um deles. A proposta é identificar nos bairros os elementos que contribuem para o seu desenvolvimento econômico, cultural e urbano.

Confira os dias e horários disponíveis e reserve pela plataforma Sympla: www.sympla.com.br/turismoprefsp

Conheça os roteiros na Zona Sul. A descrição detalhada de todos está no site sympla.

Avenida Paulista: Um passeio pela avenida considerada a mais conhecida da cidade de São Paulo, que reúne diversas instituições culturais, áreas verdes e curiosidades sobre o crescimento econômico da cidade.. Ponto de Encontro: CIT Parque Mário Covas.

Bairro do Ipiranga: Um dos mais antigos da cidade, está localizado na zona sul e reúne construções históricas que contam a trajetória da independência do Brasil. Ponto de Encontro: Museu Vicente de Azevedo.

Museu do Ipiranga: Reaberto em setembro de 2022, por ocasião do Bicentenário da Independência, o Museu do Ipiranga foi devolvido à cidade de São Paulo totalmente renovado e com sua estrutura ampliada. Ponto de Encontro:

Bilheteria do Museu do Ipiranga (confira valores).

Polo de Ecoturismo de Parelheiros

No Extremo Sul da cidade, o Polo oferece muitas opções de esportes radicais e contato com a natureza. Uma outra faceta da região é o patrimônio histórico formado por igrejas, templos e centros culturais, que trazem muita história vivida por imigrantes que habitaram a região. Pontos de Encontro: 1) Em frente ao Centro Cultural São Paulo, 8h. 2) Em frente à Central de Informação Turística – CIT, 9h.

Santo Amaro: Nesse roteiro, o objetivo é visitar o bairro de Santo Amaro, um local que já foi cidade independente e passou a ser incorporado pela cidade de São Paulo em 1935. Atualmente, Santo Amaro é um bairro com muitos espaços culturais, históricos, gastronômicos e muito mais. O passeio é guiado por um guia credenciado e percorre locais icônicos como a Catedral Santo Amaro, o Paço Cultural Julio Guerra, Teatro Municipal de Santo Amaro, Santo Mercado e muitos outros locais. Ponto de Encontro: Estação de Metrô Largo Treze – próximo a catraca da bilheteria (catraca da saída sentido Rua Barão de Rio Branco).