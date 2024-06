Roteiro de festas juninas: uma delícia

Nessa época do ano, o grande destaque da gastronomia fica por conta das comidinhas e bebidas típicas de festas juninas. Mesmo quando caem as temperaturas, os quitutes juninos aquecem corpo e alma dos fãs das quermesses. E na região tem um roteiro bem legal para quem curte as festas juninas.

São Judas

Uma das mais famosas – justamente por ser das mais agitadas e completas, com direito a quadrilha, decoração bem caprichada, brincadeiras diversas – é a festa do Instituto de Meninos São Judas Tadeu, que fica atrás do santuário.

Ali, a festança acontece aos domingos e já começou. mas ainda dá para curtir os dias 16, 23 e 30 de junho. O legal é que a festa é boa tanto para as famílias que curtem ir durante o dia quanto para quem prefere o clima noturno: vai das 10h às 21h. Fica na av. Itacira, 2801, no Planalto Paulista. Telefone: (11) 5586-8666.

Bosque da Saúde

Pelo Instagram, a Paróquia Santa Terezinha, do Bosque da Saúde, anunciou que ali a quermesse acontece todos os fins de semana de junho, cheia de novidades. E um dos principais destaques é o animado bingo, em que as prendas são importadas, para além dos quitutes especiais. A festa acontece sábados a partir das 19h e domingos a partir das 17h. Fica na Avenida Bosque da Saúde, 803, próximo à estação Praça da Árvore do Metrô.

Vila Monte Alegre

A comunidade Cristo Rei é outra que tem tradição na promoção de festas juninas e lá também a programação já começou, no fim de semana passado. Mas, não se preocupe, ainda dá tempo de curtir as atrações, nos dias 15, 22 e 29 de Junho, das 17h às 22h. Estão previstas barracas de churrasco, pastéis, milho, canjica, carne louca, sanduíche de pernil, quentão, vinho quente e doces típicos. Vai ter também brincadeiras e música ao vivo. Anote o endereço: rua Major Freire, 792, Vila Monte Alegre.

Vila Mariana

Mais para o final do mês – anote na agenda – tem outra festança bem aguardada: no Instituto Biológico. Será nos dias 29 e 30 de junho, das 11h às 21h, acontece o Arraia da Vila com o 32º Instituto Biológico de Portas Abertas. A diversão é garantida com delícias típicas e uma quadrilha de todas as idades, ao ritmo daquele forró pé de Serra do Trio Marajó e Trio Soriano.

São duas praças de alimentação, uma de comidas típicas com um famoso quentão, e outra com muitas delícias para garantir uma alimentação saudável o dia inteiro! A feira convidada é a Casa de Alice com produtos autorais selecionados, além de expositores da vizinhança, todos criativos e de alto astral.

Os shows ao vivo começam às 16h com o Trio Marajó e, às 19h, chega o Trio Soriano, sucesso em outras edições. E os famosos brinquedões, num espaço caprichado para as crianças, que ainda contarão com brincadeiras juninas!

O Arraiá da Vila é promovido pela Associação de Moradores da Vila Mariana (AVM) com o apoio da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A entrada é 1 Kg de alimento não perecível que será doado ao Fundo Social de São Paulo.

Dias 29 e 30 de junho, das 11 às 21h no Instituto Biológico, à Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1252 – Vila Mariana.