Rodovias durante a Páscoa registraram tráfego 66% menor este ano

A Páscoa de 2020 acabou sendo a mais incomum na vida de milhares de brasileiros! O motivo, claro, é o temor e os pedidos do Governo de Estado de que as pessoas permanecessem em casa durante esse feriado como medida de prevenção à pandemia do novo coronavírus.

No total a movimentação registrada nas principais rodovias paulistas acabou sendo 66% menor neste feriado de Páscoa na comparação com igual período do ano passado. Com a redução do tráfego, também foram registrados 61% menos acidentes e queda de 46% nas vítimas fatais.

Desde o começo da semana passada, por orientação da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) as concessionárias de rodovias paulistas passaram a veicular nos painéis eletrônicos mensagens orientando a população a não viajar. Foram cinco frases como essas: “Nesta Páscoa, cuide da sua saúde e da sua família. Fique em casa!”; ou ainda: “Na Páscoa, se puder, não viaje. Siga a quarentena e fique em casa!”.

Com a prorrogação da quarentena até 22 de abril, a Artesp manteve a orientação para que a população não faça viagens desnecessárias. As concessionárias seguem exibindo as mensagens: “Previna-se contra o Coronavírus; Evite aglomerações” ou “Coronavírus: higiene é prevenção; Lave bem as mãos”.

Serviços mantidos

Mesmo com a recomendação para se evitar as viagens durante a quarentena, e com a redução do tráfego nas rodovias desde o início do isolamento, as 20 concessionárias de rodovias do Estado de São Paulo mantêm suas equipes a postos para a prestação de serviços essenciais aos usuários, como socorro mecânico, guincho e ambulância, além das equipes de monitoramento dos Centros de Controle Operacionais (CCOs) e da manutenção da malha, com serviços de conservação do pavimento e sinalização.