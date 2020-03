Rodovia dos Imigrantes é recapeada

Quem passou, nos últimos dias, pelo trecho urbano da Rodovia dos Imigrantes pode ter ficado surpreso: a via está em recapeamento. “Conseguimos trazer essa obra para melhorar a qualidade da estrada”, diz o suprefeito local, Arnaldo Faria de Sá. O trecho a ser recuperado é aquele que fica entre a Rua Fagundes Filho e a Rua Xavier Paes, que é justamente a parte da pista que fica em área urbana.

Muita gente estranha que o endereço de equipamentos – como o Centro Olímpico Brasileiro – seja “Rodovia dos Imigrantes quilômetro 11,5”, por conta de a via ter apenas um pequeno trecho em área urbana, mas vale destacar que a quilometragem das estradas toma como base a distância até o marco zero da cidade, localizado na Praça da Sé.

Programa de Recapeamento

Em novembro, a Prefeitura listou mais de 170 vias ou trechos da cidade e 72 duas são consideradas prioritárias, ou seja, devem ter obras iniciadas e concluídas mais rapidamente.

Para acelerar o programa de recapeamento, houve contratação de operação de crédito no valor de R$ 500 milhões para o financiamento do Programa de Recapeamento, que deve resultar na recuperação de 3,2 milhões de metros quadrados de vias públicas até o fim de 2020.

Na Subprefeitura de Vila Mariana, estão na lista de prioridades as ruas Topázio (entre as ruas do Paraíso e Paula Ney); Paula Ney (entre as ruas Dr. João Maia e da União), Loefgren (entre a Av. Dr. Ricardo Jafet e a Rua Domingos de Morais); e Av. Prof. Abraão de Morais (entre as ruas General Chagas Santos e Dom Bernardo Nogueira).

Também estão na lista as ruas Manoel da Nóbrega (entre a Rua Tutóia e a Praça Dia do Senhor); Av. Miruna (entre a Al. dos Jurupis e a Av. dos Bandeirantes); Rua Mauricio de Lacerda (entre as ruas Massaranduba e Palermo), Av. Senador Casimiro da Rocha (entre a Av. José Maria Whitaker e a Al. das Boninas), Rua Dona Brígida (entre a Rua da União e a Av. Lins de Vasconcelos), Rua Baltazar Lisboa (entre as ruas Dona Brígida e Limoeiro de Anadia)

No Jabaquara, estão na lista Av. Benigno Carrera (entre a Av. Santa Catarina e a Av. Rodrigues Montemor), Rua Conde Moreira Lima (entre a Rua Juan de La Cruz e a Rua Cidade de Bagdá), Rua Cidade de Bagdá (entre a Rua Conde Moreira Lima e Rua Genaro de Carvalho); e o trecho citado da Rodovia dos Imigrantes.

Também está na lista a Rua dos Tamoios, já na área da Subprefeitura de Santo Amaro, entre Washington Luís e General Pantaleão Teles).

“Parte das obras serão feitas no período noturno. Peço a paciência e a colaboração da população já que aguentar o barulho alguns dias é um problema melhor do que ter que bloquear diversas vias ao longo do dia”, comentou, na época da assinatura do financiamento, o prefeito Bruno Covas.