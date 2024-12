Rodízio suspenso até 10 de janeiro

O Rodízio Municipal de Veículos vai ser suspenso a partir do dia 23 de dezembro (segunda-feira). Vão continuar valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), o Rodízio Municipal para veículos fica suspenso até o dia 10 de janeiro de 2025 (sexta-feira), voltando a vigorar a partir do dia 13 de janeiro (segunda-feira). Vale lembrar que o rodízio restringe a circulação de veículos no Minianel Viário da Cidade nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h.

Nesse período, os veículos ficam impedidos de circular no Centro Expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado Minianel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso d’Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, Avenida Tancredo Neves, Rua das Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf, de acordo com a seguinte ordem: placas finais 1 e 2 (proibido circular às segundas-feiras), 3 e 4 (terças) 5 e 6 (quartas), 7 e 8 (quintas) e 9 e 0 (sextas)

Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro implica infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos no prontuário do motorista.