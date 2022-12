Rodízio é suspenso até dia 6 de janeiro

Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), informa que o Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso para os veículos de passeio (automóveis) a partir do dia 26/12/2022. Vão continuar valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

O rodízio municipal para veículos fica suspenso até sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023, voltando a vigorar a partir da segunda-feira, 9 de janeiro. Vale lembrar que a Operação Horário de Pico (rodízio municipal de veículos) restringe a circulação de veículos no Anel Viário da Cidade nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h.

Durante o rodízio os veículos ficam impedidos de circular no Centro Expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado Minianel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Escragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro implica infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de 4 (quatro) pontos no prontuário do motorista.

Operação estrada

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) está desenvolvendo a Operação Estrada durante os feriados prolongados de Natal, desde 21 até 26 de dezembro, e de Ano Novo, entre 28 de dezembro de 2022 a 02 de janeiro de 2023. A operação tem como objetivo garantir a segurança de motoristas e pedestres, bem como a fluidez no trânsito, por conta do aumento no fluxo de veículos, especialmente nos acessos às rodovias.

A CET recomenda aos motoristas com destino às rodovias que evitem deslocamentos entre as 14h e 22h das duas próximas sextas-feiras (dias 23 e 30 de dezembro), preferencialmente programando sua viagem para depois das 22h. A Companhia aconselha também que os motoristas que utilizam as rodovias no entorno da capital, em especial os que conduzem veículos de carga, evitem o acesso ao sistema viário da cidade nesse intervalo.

A previsão, segundo as concessionárias que operam as rodovias, é que 2,2 milhões de veículos utilizem a malha rodoviária do entorno da capital, tanto no sentido interior quanto no sentido litoral, entre os dias 21 de dezembro e 02 de janeiro.

A Operação Estrada visa o monitoramento da saída e do retorno à capital, será realizada nos horários previstos com maior fluxo. A saída de 21 a 23/12, e de 28 a 30/12, nos períodos da manhã e tarde. A de retorno nas segundas-feiras, dias 26/12 e 02/01, nos períodos da manhã e da tarde.

Entre os principais Pontos de Operação, além das marginais, na zona sul da capital estão a Av.dos Bandeirantes e sua sequencia, Av. Affonso D’Escragnolle Taunay; a Av. Presidente Tancredo Neves; Rodovia Anchieta (Trecho urbano); Av. Professor Abraão de Morais;