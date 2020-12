Rodízio de veículos não será suspenso nesse final de ano

Seguindo as recomendações das autoridades de saúde do município, a Prefeitura de São Paulo decidiu manter o funcionamento normal do Rodízio Municipal de Veículos no período de Natal, Ano Novo e durante o mês de janeiro. Em outros anos, o rodízio costumava ser suspenso no período de festas de fim de ano e nas férias de janeiro.

Conforme o decreto municipal que criou o Rodízio Municipal de Veículos, ele não é válido apenas em feriados e fins de semana. Dessa forma, o rodízio estará suspenso nos dias 25/12 (Natal) e 1º/1 (Confraternização Universal), as duas próximas sextas-feiras.

Além do rodízio, também continuam valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Durante o rodízio os veículos ficam impedidos de circular no Centro Expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado Mini Anel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Esccragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf. A restrição é válida somente de segunda a sexta-feira, exceto feriados.