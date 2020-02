Rodizio de veículos continua suspenso nessa terça

A Prefeitura de São Paulo informa que, em decorrência das fortes chuvas que atingem a capital paulista desde a noite de domingo (9/2), o rodízio municipal de veículos permanece suspenso o dia todo nesta terça-feira (11/2), por determinação do prefeito Bruno Covas.

Escolas municipais

A Prefeitura também informa que estão mantidas as aulas nas escolas da rede municipal de ensino na terça-feira e os serviços de saúde estão liberados para atendimento em qualquer unidade, independente do endereço de moradia do munícipe. Todas as 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital funcionarão com estratégias para o acolhimento e resolução das intercorrências caso continuem ou aumentem as chuvas.

Escolas estaduais

As aulas desta segunda foram suspensas em 40 escolas da rede estadual em função das fortes chuvas. Também não haverá aulas nessas unidades nesta terça ou até que a situação se normalize.

As Diretorias Regionais de Ensino, em conjunto com as respectivas escolas, estão em comunicação direta com os estudantes sobre a retomada das atividades. Escolas com problemas devido às chuvas podem reportá-los pelo telefone 0800-7700012.

Trens e ônibus

As fortes chuvas ainda afetam a operação de trens e ônibus na Grande São Paulo. A linha 9-Esmeralda da CPTM opera entre as estações Grajaú e Santo Amaro, pois no restante do trecho há pontos de alagamentos. A linha 7-Rubi opera com velocidade reduzida e maior tempo de intervalo entre as estações Jaraguá e Vila Aurora. A linha 8-Diamante opera sem restrições no final da tarde desta segunda.

Os ônibus da EMTU têm circulação restrita e atrasos. Há problemas nos municípios de São Paulo, Taboão da Serra, Osasco, Itapevi, Barueri e Santana de Parnaíba. As linhas operam com atrasos de aproximadamente uma hora devido a alagamentos nas cidades de Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba e Itapevi. O Terminal Taboão, em Guarulhos, está alagado e com operação suspensa.

São 80 linhas prejudicadas de Guarulhos para o Metrô Armênia e Terminal Tietê e 120 linhas prejudicadas na região de Osasco. Já o Metrô e o VLT da Baixada Santista operam normalmente.

Bombeiros

As fortes chuvas elevaram a quantidade de solicitações realizadas ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Entre meia-noite e 15h, a corporação já havia recebido mais de 7,6 mil chamados apenas na capital e Grande São Paulo para atender 915 ocorrências de enchentes, 163 de desabamentos ou desmoronamentos e 170 relacionadas a quedas de árvores.

Ainda houve quatro resgates, três deslocamentos para hemodiálises, um apoio em desmoronamento e oito voos com o Helicóptero Águia.