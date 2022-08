Rita Benneditto traz seu samba à Vila Mariana

Foto: Thais Gallart

Revelando as variações do Samba, a cantora Rita Benneditto apresenta o show “Samba de Benedito” nos dias 30 e 31 de julho, sábado e domingo, no Sesc Vila Mariana. Os ingressos estão disponíveis online, pelo Portal Sesc SP, e presencialmente, nas bilheterias das unidades em todo o Estado.

O show passeia por diferentes vertentes do Samba, mostrando as influências e o olhar da artista para o gênero. Do seu Estado, Maranhão, Rita traz o “Terecô”, canção que ganhou de Nei Lopes. De Pernambuco, mais exatamente da Ilha do Massangano, ela saúda o tradicional Samba de Véio. Da Bahia, reverencia dois representantes importantes ligados ao coco e ao samba de roda: Bule-Bule (nome artístico de Antônio Ribeiro da Conceição) e Roque Ferreira. O primeiro faz-se presente com “Que moça bonita é aquela?” e, o segundo, com “A filha do macumbeiro” (Roque Ferreira e Dunga).

Rita resgata pérolas como “Rainha do mar”, de Dorival Caymmi (1914-2008) e abre alas à produção de gerações mais recentes, caso de “Minha fé” canção de Murilão da Boca do Mato eternizada por Zeca Pagodinho. A cantora também traz para o repertório “Água de cachoeira” e “Sorriso aberto”, de Jovelina Pérola Negra (1944-1998), além de “Axé de Ianga (Pai Maior)”, de Dona Ivone Lara (1922-2018).

A cantora é acompanhada pela banda formada por Fred Ferreira (guitarra, violão, viola caipira e vocais e direção musical), Michel Ramos (cavaco e violão 7 cordas), Beto Lemos (rabeca, baixo e vocais), Júnior Crispin (percussão e vocais), Pedrinho Ferreira (percussão) e Ronaldo Silva (percussão e vocais).

Rita Benneditto nasceu em São Benedito do Rio Preto, no Estado do Maranhão, e despontou para a música aos 15 anos, participando de festivais e cantando nas noites de São Luís (MA). Estudou canto erudito e em 1997 lançou seu primeiro álbum, “Rita Ribeiro”, produzido por Mario Manga e Zeca Baleiro.

Em 1999, apresenta “Pérolas do Povo”, segundo álbum de estúdio e excursiona por países como Suíça e Venezuela. Em 2003, lança o seu projeto mais conhecido, “Tecnomacumba”, que se tornaria disco em 2006. Para essa produção a cantora contou com a participação de artistas como Leci Brandão e Sandra de Sá. Já em 2009, o álbum vira o DVD “Tecnomacumba – A tempo e ao Vivo” com a participação da Maria Bethânia e texto de apresentação de Caetano Veloso. Em tempo, a cantora ainda participou de “Três Meninas do Brasil”, álbum de 2008, em parceria com as cantoras Jussara Silveira e Teresa Cristina.

Serviço

Rita Benneditto : Show “Samba de Benedito” – Dias 30 e 31 de julho; Sábado, às 21h e Domingo, às 18h , no Teatro Antunes Filho – Sesc Vila Mariana . Classificação: 12 anos . Ingressos: disponíveis online, pelo Portal Sesc SP, e presencialmente, em qualquer unidade do Sesc no Estado de São Paulo – R$ 12 (credencial plena); R$ 20 (estudante, servidor de escola pública, idosos, aposentados e pessoas com deficiência) e R$ 40 (inteira) *Obs.: É recomendável o uso de máscara, durante a permanência na unidade. O Sesc Vila Mariana fica na Rua Pelotas, 141. Inf: 5080-3000.