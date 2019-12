Ricardo Jafet, Whitaker e Luís Góes estão entre ruas que terão ciclovia em 2020

República do Líbano, Pedro de Toledo, Pedro Bueno, Luís Góis, Ricardo Jafet e Abraão de Moraes são algumas das ruas na região de Vila Mariana e Jabaquara que ganharão ciclovias já no próximo ano. É o que mostra o novo Plano Cicloviário, que acaba de ser divulgado oficialmente pela Prefeitura.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, a definição das novas conexões foi feita após uma análise técnica com o objetivo de ligar diferentes modais, permitindo que o início e o fim de um deslocamento sejam realizados por bicicleta. Garante ainda que foram preservadas a capacidade de fluxo da via e a quantidade de pistas ocupadas por automóveis.

O objetivo é que as novas conexões permitam que a população passe a acessar de forma mais fácil terminais de ônibus, trens, metrô, bibliotecas, escolas, parques e postos de saúde.

No total, serão 173 quilômetros de novas conexões e 310 quilômetros de reformas e melhorias em estruturas já existentes. Com o Plano, a malha cicloviária da cidade se tornará mais segura, de melhor qualidade e focada em mobilidade, além de ter menor custo com sinalização. O projeto também prevê 12 quilômetros de remanejamentos, considerando as particularidades do viário, a segurança dos usuários e a fluidez no trânsito. Nenhum quilômetro será retirado.

A cidade passará dos atuais 503 quilômetros para 676 quilômetros de vias para ciclistas em 2020, sendo que 73% dessas estruturas estarão interligadas ao transporte coletivo.

Veja onde serão implantadas as novas ciclofaixas na região da Subprefeitura Vila Mariana:

– Av. Prof. Abraão De Moraes; Av. Dr. Ricardo Jafet

– R. Araguari

– Al. Dos Anapurus

– Av. Aratas

– R. Domingos De Morais

– R. Luis Gois

– R. Baltazar Lisboa E R. Dr Neto De Araujo

– Av. Lins De Vasconcelos

– R. Dona Avelina; Av. Eng Luiz Gomes Cardim Sangirardi; R. Pedra Azul

– Av. Jabaquara; Vd Arapuã;

– Av. Pedro Bueno

– R. Pedro De Toledo

– Av. Republica Do Líbano

– R. Manuel Da Nóbrega

– Av. Ricardo Jafet – Pça. Monumento

– Av. Dr Ricardo Jafet; R. Rodrigo Vieira; R. Sta Cruz

– Av. Jose Maria Whitaker

O investimento no Plano Cicloviário será de R$ 325 milhões e será acompanhado de um projeto de recapeamento orçado em R$ 250 milhões. O plano foi construído a partir de dez audiências públicas e dez oficinas participativas.

“As ações devem ser finalizadas até 31 de dezembro de 2020. Mas vamos trabalhar no sentido de acelerar os processos”, afirmou o secretário de Mobilidade e Transportes, Edson Caram.