Ricardo Jafet tem faixa azul para motos

Novos trechos de Faixa Azul – aquelas pistas exclusivas para motociclistas – foram implantados na cidade essa semana. Desde quinta, 3/10, mais 11,90 km de Faixa Azul em três vias da cidade, duas na zona Sul e outra na Oeste. Assim, a cidade chega aos 212,20 km de faixas azuis implantadas, desde 2022, em importantes vias.

Na zona Sul, a avenida Dr. Ricardo Jafet recebeu 5,36 km da Faixa Azul, no sentido Bairro (Santos) e no sentido Centro (São Paulo). No primeiro, o espaço foi dividido em dois trechos, entre as ruas Cel. Diogo e Marcelino Champagnat e entre as ruas Pedro Pomponazzi e Vigário Albernaz. Já no sentido Centro, os trechos foram divididos entre as ruas Vigário Albernaz e Eng. Guilherme Winter e as ruas Vergueiro com a Paulo Bregaro.

Já a Av. Prof. Abraão de Morais, também na zona Sul, recebe 6,14 km da faixa para motos, entre a rua Vigário Albernaz e as proximidades do viaduto Ministro Aliomar Baleeiro, em ambos os sentidos.

Na zona Oeste, a Rua Sepetuba ganha outros 400 metros de Faixa Azul, entre a rua Camargo e a Av. Professor Francisco Morato, no sentido Centro.

Projeto

O projeto-piloto da Faixa Azul foi criado por profissionais da CET das áreas de Segurança Viária, da Sinalização, do Planejamento e Projetos e Operacional. Inspirado em experiências anteriores e também internacionais. O objetivo foi reorganizar o espaço viário proporcionando mais segurança aos motociclistas e harmonizando a convivência entre os modais.

A Faixa Azul é baseada em dois princípios de segurança viária: Visão Zero e Sistemas Seguros. A Visão Zero é uma abordagem em que nenhuma morte no trânsito é aceitável – todas são evitáveis. Já o Sistema Seguro é uma forma de evitar que os erros dos motoristas e pilotos possam ocasionar ferimentos graves ou mortes.

Atualmente, a frota de motocicletas e motonetas da cidade de São Paulo é de 1,5 milhão de unidades em circulação. Diariamente, 500 mil motociclistas são beneficiados em seus deslocamentos com a Faixa Azul.

Anteriormente, a mais recente implantação de novos trechos aconteceu no início de setembro. No dia 2, o Corredor Norte-Sul, sentido Santana recebeu Faixa Azul em quatro trechos: 2,1 km nas avenidas Moreira Guimarães e Rubem Berta, entre o viaduto João Julião da Costa Aguiar e o viaduto 11 de junho; 1,35 km na Avenida 23 de Maio, entre o Complexo Viário João Jorge Saad e a rua Joinville; 1,07 km na Avenida 23 de Maio, entre a alça de acesso ao Viaduto Jaceguai e a Passarela dos Piques; e 3,92 km no Túnel São João Paulo II, avenidas Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont e Ponte das Bandeiras, entre a Passarela dos Piques e da Praça Campo de Bagatelle. O Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, recebeu a sinalização em 600 m do Viaduto 11 de Junho e 400 m da Avenida Santos Dumont, entre a Avenida do Estado e a Rua dos Bandeirantes. Também receberam a nova sinalização as avenidas Sen. Teotônio Vilela – com 12,5 km entre as avenidas Atlântica e Paulo Guilguer Reimberg, nos dois sentidos – e Escola Politécnica – com 9,7 km entre a Marginal Pinheiros, a Praça Cesar W. Proença e a Rodovia Raposo Tavares.