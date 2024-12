Reveillon na Paulista deve atrair 2 milhões de pessoas com shows

O espetáculo que celebra a passagem do ano privilegia a exibição de cores e desenhos harmônicos, com a menor produção possível de ruído, durante 10 minutos. O objetivo é preservar a saúde e o bem-estar dos mais sensíveis ao barulho, como idosos e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além dos animais de estimação.

A expectativa de público para este ano é grande, já que na virada para 2024 cerca de 2 milhões participaram do evento, totalmente gratuito à população.

A abertura será às 16h30 do dia 31 de dezembro e o evento vai até as 4h10 do dia 1º. Para ninguém ficar parado, todos os intervalos de shows terão apresentação de MCs e DJs. Os mestres de cerimônia serão a bailarina Ivi Mesquita e o funkeiro Bio G3.

Mais uma vez, a população poderá aproveitar a festa com ônibus gratuitos, com o Domingão Tarifa Zero, que é ativado aos domingos, Natal, Réveillon e aniversário da cidade.

Depois do sucesso no Réveillon passado, o palco da virada do ano na Av. Paulista terá novamente uma cenografia especial. Saem as imagens dos prédios históricos e modernos usadas na passagem para 2024 e entra a temática da literatura: livros com frases alusivas à capital enfeitarão a festa. Para conforto visual e maior participação do público, telões estarão distribuídos ao longo da avenida. O Réveillon da Paulista é um dos principais eventos da cidade, além de abrir oficialmente o calendário.

“A cenografia entrega uma experiência de mais qualidade para a população e os visitantes. Iguala esse evento público e gratuito aos melhores shows e festivais privados”, explica Gustavo Pires, presidente da SPTuris, empresa municipal responsável pela montagem da estrutura.

Atraindo principalmente moradores da cidade, 64,2% do público, a virada do ano também recebe turistas do interior paulista e outros estados, que chegam a 13,1%. Em média, cada turista gasta R$ 1.765 na cidade. O palco tem 32 metros de largura e 22 de altura. Localizado entre a Haddock Lobo e a Bela Cintra, começou a ser montado nesta terça-feira (10).

Para evitar transtornos, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) monitora o trânsito na região e as interdições acontecem em horários de menor movimento: das 22h às 5h. A grande estrutura planejada começará a ser desmontada logo após os shows, ainda no dia 1º, para garantir o deslocamento seguro pela região o mais breve possível.

Veja a programação da Virada na Paulista:

Data: 31/12/2024 e 1º/1/2025

Horário:

16h30 – Abertura de Palco

17h00 – Show Renascer Praise e Thalles Roberto

18h40 – Show Roberta Miranda

20h10 – Gloria Groove

22h30 – Bruno e Marrone

01h00 – Mc Livinho

03h10 – Junior Lima

04h10 – Escola de Samba Mocidade Alegre

Nos intervalos:

DJ Vivian Marques e DJ Gugu Reis

Mestres de Cerimônia: Ivi Mesquita e Bio G3