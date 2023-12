Réveillon na Avenida Paulista terá shows e contagem regressiva para 2024

O Réveillon da Paulista 2023 terá muita animação com os shows de Zezé di Camargo, Ton Carfi, Claudia Leitte, Chitãozinho & Xororó, responsáveis também pela contagem regressiva para o novo ano, Escola de Samba Mocidade Alegre, Max de Castro e Baile do Simonal convida Léo Maia, Ellen Oléria e Ivo Meirelles, além de DJ Cranmarry nos intervalos. Neste ano, a festa marca o início da comemoração dos 470 anos da cidade de São Paulo, que terá um calendário de ações e programação artística que se estende até o carnaval.

Os shows acontecem em um grande palco, que será montado na Avenida Paulista – entre as ruas Haddock Lobo e a Bela Cintra, medindo 16 metros de largura, 20 de profundidade e 8 de altura. O tamanho é o mesmo da última edição, contudo, as estruturas agora ficarão escondidas pela cenografia.

O evento é pensado visando garantir que toda a população possa curtir a virada do ano com máxima tranquilidade e segurança. Repetindo o modelo já implementado com sucesso na Virada Cultural e Aniversário de São Paulo, o evento contará com revista, controle de entrada e efetivos de segurança reforçados.

“Este ano vamos celebrar a nossa São Paulo que irá completar 470 anos! Além do palco trazer referências de lugares ícones da cidade, como a estação da Luz e a catedral da Sé, o show da meia noite será com o hino brasileiro “evidências” de Chitãozinho e Xororó e vários nomes da música brasileira”, afirma Aline Torres, secretária de cultura. “Teremos o Réveillon na Av. Paulista que é o nosso maior corredor cultural. Como diz o

Prefeito Ricardo Nunes, a nossa cidade é linda, inclusiva e merece ser amada e celebrada por todos!”

A São Paulo Turismo é responsável pela produção do Réveillon na Paulista, que inclui logística, organização, infraestrutura e outros serviços, e está selecionando as empresas que ficarão responsáveis pela montagem do palco, equipamentos de som e iluminação e pela cenografia, que é a novidade deste ano.

O palco para a festa de Réveillon da Av. Paulista começará a ser montado no dia 9 (sábado), à noite. Pelo cronograma, a parte estrutural estará concluída no dia 27. Para evitar transtornos, as interdições acontecerão em horários de menor movimento: das 22h às 24h para descarregamento de materiais; e das 0h às 5h para as montagens. A estrutura será retirada a partir do dia 1º, logo após os shows, para garantir o deslocamento seguro da população paulistana o mais breve possível.