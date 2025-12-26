Reveillon com 14 horas de shows na Paulista

A

festa preparada para a virada de 2025 para 2026 na Avenida Paulista vai entrar para a história, com 14 horas de shows com alguns dos maiores nomes da música brasileira tocando de graça para a população. A partir das 14h do dia 31 de dezembro, sobem ao palco grandes atrações que prometem tornar o evento inesquecível: Colo de Deus, Frei Gilson, Padre Marcelo Rossi, João Gomes, Belo, Maiara & Maraisa, Ana Castela, Simone Mendes e Latino, compondo uma programação diversa que deve atrair milhares de pessoas.

Caberá à cantora Simone Mendes a contagem regressiva para a chegada de 2026. A festa contará ainda com 15 minutos da maior queima de fogos silenciosos já registrada em São Paulo, utilizando 6,5 toneladas de artefatos sem ruído, além de um palco de 17 metros por 20 metros com painel de LED cenográfico e dez torres de vídeo distribuídas ao longo da avenida. A celebração coincide com a histórica 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, que reunirá 55 mil atletas de 48 países.

Juntamente com a programação de Natal, as iniciativas da Prefeitura devem movimentar a economia da capital em mais de R$ 2 bilhões, com 18 mil empregos gerados, segundo projeções da FGV, que também aponta que a expectativa é atrair 8 milhões de pessoas no Réveillon e na São Silvestre, reforçando o período como impulsionador da economia e da visibilidade internacional da cidade.

Atrações

O início da programação da festa na Paulista celebra os 100 anos da Corrida Internacional da São Silvestre, com o DJ KVSH, a partir das 8h do dia 31 de dezembro.

Na parte da tarde, a partir das 14h, a programação destaca a força da música religiosa, com apresentações do grupo Colo de Deus, Frei Gilson e Padre Marcelo Rossi.

A partir das 18h, entram em cena artistas que representam o gosto musical majoritário da capital, segundo pesquisa da JLeiva latino: o sertanejo. Com apresentações de João Gomes às 18h, Belo 19h20, Maiara e Maraísa às 20h40 e Ana Castela às 22h.

Simone Mendes sobe ao palco às 23h20, seguida da apresentação de Latino, que encerra a festa às 2h30.

Operação integrada

Para garantir conforto e segurança durante toda a programação, a Prefeitura estruturou uma ampla operação integrada envolvendo segurança, saúde, limpeza urbana e mobilidade. Na área de segurança, a Polícia Militar empregará 1.950 policiais na operação do Réveillon da Paulista, utilizando drones, torres de observação, policiais infiltrados e 200 câmeras com reconhecimento facial. A Guarda Civil Metropolitana reforçará o patrulhamento com mais de 1.100 agentes, apoio de 9.000 câmeras do Smart Sampa e operações específicas durante o Ano Novo.

A limpeza urbana também recebe uma operação especial, com 550 agentes destacados exclusivamente para a Avenida Paulista durante o Réveillon. As equipes utilizarão água de reuso e reforçarão a coleta seletiva com contêineres e pontos de entrega voluntária.

Na área da saúde, o evento contará com sete postos de atendimento distribuídos pela Paulista, ambulâncias e UTIs móveis, integração com unidades de pronto atendimento que funcionam 24 horas e uma Sala de Situação que monitora, em tempo real, todas as demandas por meio do sistema Smart Sampa.

Para facilitar os deslocamentos no Réveillon, haverá uma operação com 500 ônibus, 46 linhas e mais de 70 técnicos da SPTrans monitorando o sistema em campo. A CET mobilizará 290 agentes, 90 viaturas e mais de 1.400 cavaletes para realizar as interdições necessárias tanto para a São Silvestre quanto para o evento da Paulista.

Alterações viárias

Por conta da realização consecutiva de três grandes eventos na região — a São Silvestre, o Réveillon Católico e o Réveillon da Paulista — a Prefeitura adotará uma mudança excepcional no trânsito: além da Avenida Paulista, a Alameda Santos e a Alameda São Carlos do Pinhal, tradicionalmente utilizadas como eixos de apoio, também serão fechadas integralmente para garantir melhor operação, segurança e fluidez do público.

Os bloqueios começam à meia-noite do dia 31 e seguem até a primeira hora do dia 2 de janeiro, proporcionando condições mais seguras para a circulação de pedestres e para o trabalho das forças de segurança.

As unidades hospitalares localizadas no entorno receberão um tratamento especial, com faixas acessíveis e reversíveis para permitir o acesso de ambulâncias e usuários aos serviços de saúde, em ação integrada entre CET, Polícia Militar e GCM.

Acessibilidade

Durante a festa, haverá uma área para pessoas com deficiência no palco principal da Av. Paulista e ao longo de toda a programação, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) realiza atendimentos e campanhas de proteção, incluindo operações do protocolo Não Se Cale, acolhimento a mulheres em situação de violência, atuação do PROCON Paulistano, ações ampliadas no Largo São Bento e no Theatro Municipal em 13 e 20/12, atividade especial no dia 12/12 com população em situação de rua, incluindo almoço e cuidados pessoais.