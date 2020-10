Restaurantes veganos reproduzem sabores tradicionais

O roteiro vegetariano pela região de Vila Mariana e Jabaquara é bem diversificado – tem até restaurante especializado em pratos chineses, tem rodízio de pizza, tem nhoque da sorte…

Na lista de dicas trazida pelo jornal São Paulo Zona Sul, esta semana destacamos um dos mais tradicionais – o VegeTAO, que tem opções vegetarianas e também veganas.

Com jeitinho de bistrô, abre de segunda a sábado no almoço e também oferece delivery.

O cardápio variado diariamente é sempre elaborado por um Chef de Cozinha com base nas culinárias gregas, indianas, italianas, árabe e brasileira.

Entre as receitas que fazem sucesso, tem falafel de grão de bico, arroz, homus e lentilha, penne ao molho de abóbora com gorgonzola, empadão de palmito, arroz, pure de batata roxa e fava branca

A casa ainda oferece uma série de opções congeladas, para quem quer levar pra casa e preparar para o jantar, um fim de semana, um momento de preguiça de cozinhar. Entre as pedidas, kibe de ricota, abobrinha recheada com shitake, crepe de abóbora… Sem falar nas empanadas e sopas.

O Vegetao fica na rua Diogo de Faria, 568. Site: ww.vegetao.com.br Tel 5574-6875.

A Vila Mariana também tem uma unidade do restaurante Loving Hut, de inspiração chinesa. A rede tem mais de 200 unidades pelo mundo, mas cada uma tem liberdade para criar seu próprio cardápio – que é totalmente vegano. Há pratos, bentôs orientais, sanduíches, quitutes diversos, com inspirações das mais diferentes culinárias.

O Bentô frango vegano, por exemplo, vem com file de frango vegano em fatias com molho teriyaki, com uma porção de arroz oriental (gohan), uma porção de tofu com orelha de madeira e salada do dia. Acompanha tambem uma porção de 3 guiozas, 3 rolinhos primavera ou 3 sushis a sua escolha.

Já o sanduíche Loving Burger Loving Burguer é um veggie burguer de ervilha, queijo mussarela vegana, alface americana, tomate, cebola roxa, molho mostarda loving hut e picles. pão de hambúrguer com ou sem gergelim.

Fica na Rua França Pinto, 243. Fones: 5082 2267 e 2385 2125. Cardápio completo em lovinghutsaopaulo.com.br