Restaurante tem mesas ao ar livre para curtir piadinas

Nesses tempos de retomada gradual da economia, com mais de 70% da população acima de 18 anos da capital já vacinada com duas doses, muita gente está começando a frequentar bares, restaurantes e espaços culturais. Uma boa opção é conferir o restaurante Piadina Tree, em Moema, que dispõe de área livre atraente.

A Piadina é um sanduíche com massa fina, crocante e sem fermento (o que a torna muito leve). Com a sugestão de massa integral, as opções de sabores do menu ficam mais saudáveis ainda. No século passado na região da Romagna (Itália), era a comida dos agricultores e caipiras. Ela ocupava o lugar do pão comum nas refeições. E décadas depois, nasceram as típicas bancas e pontos turísticos que vendiam recheadas com salames. Hoje, conserva o formato e a receita tradicional da massa, mas com recheios infinitos.

O conceito da Piadina Tree é levar a todos uma opção rápida de refeição, descontraída, com preço justo e de muita qualidade. E a ideia do nome, era associar com uma árvore de Piadinas “Queremos transmitir uma mensagem através da atmosfera local sobre elementos rústicos, e naturais”, comenta Naroa Nadales, sócia proprietária.

O espaço é dividido em dois ambientes, um ao ar livre, e o outro mais moderno, próximo a cozinha principal. Com ambiente descolado, apresenta algumas mobílias que foram reaproveitadas de matérias primas sem uso e que ganharam forma e charme pelas mãos dos proprietários Hoon Chong e Naroa Nadales.

Destaque especial para a mesa feita com os galhos de 2 cerejeiras. O casal há dez anos está à frente do restaurante levando aos clientes uma receita artesanal de muita qualidade e recheios criativos.

SERVIÇO

Piadina Tree

Endereço: Av Juriti, 629, Moema. Telefone: 11 3628-7316 / 11 98031-7316