Restaurante tem almoço especial de Páscoa

A Tasca do Brooklin, filial em São Paulo da tradicional Quinta do Olivardo, restaurante de gastronomia portuguesa localizado em São Roque, preparou um menu especial para a Páscoa com destaque para o ingrediente que é a estrela da data, o bacalhau.

No cardápio à la carte, pratos típicos da Ilha da Madeira como Bacalhau à Lagareiro, Bacalhau com Natas, Bacalhau à Moda da Casa, Bacalhau à Gomes de Sá, Bacalhau com Broa e bolinho de bacalhau. A sobremesa adoça o paladar com doces como o pastel de nata (Belém), Pastel de Santa Clara, Pastel de Coimbra, quindim e rabanada portuguesa com calda de mel, canela e vinho do Porto.

Já para quem deseja manter a comemoração em casa com amigos e familiares, a casa preparou kits especiais para delivery ou retirada comercializados para o almoço na Sexta-Feira Santa e no Domingo de Páscoa, com variadas opções para 4 a 10 pessoas, com preços a partir de R$ 450 reais.

Confira abaixo as opções:

Kits para 4 pessoas: 4 bolinhos de bacalhau, arroz com alho poró, parmesão e amêndoas laminadas, Bacalhau lagareiro (posta de bacalhau assada na brasa, batatas aos murros, cebola, pimentão vermelho, alho, salsa, azeite e azeitona portuguesa) e Pastéis de Belém.

Kits para 6 pessoas: 6 bolinhos de bacalhau, arroz com brócolis, arroz com alho poró, parmesão e amêndoas laminadas, Bacalhau à moda da casa (posta de bacalhau assada na brasa, batatas douradas, brócolis, cebola, couve, ovo cozido, salsa, pimentão vermelho, azeite e azeitona portuguesa), Bacalhau Espiritual (bacalhau desfiado, pão embebecido no leite, molho bechamel, alho, cebola, cenoura, salsa, parmesão, azeite e azeitona portuguesa) e Pastéis de Belém.

Kits para 10 pessoas: 10 bolinhos de bacalhau, arroz, branco e arroz com brócolis, arroz com alho poró, parmesão e amêndoas laminadas, Bacalhau Valdir Nunes (Postas de bacalhau assadas na brasa, batatas douradas, brócolis, tomate, cebola, azeitonas portuguesas, pimentão vermelho, alho, ovo, salsa e azeite), Bacalhau com Natas (bacalhau em lascas, cebola, alho, salsa, batatas, azeitonas portuguesas, azeite, tomate cereja, molho bechamel e queijo), Bacalhau Espiritual (bacalhau desfiado, pão embebecido no leite, molho bechamel, alho, cebola, cenoura, salsa, parmesão, azeite e azeitona portuguesa), Pastéis de Belém e Rabanada na calda de vinho do Porto.

Serviço:

Tasca do Brooklin

– Segunda a Domingo – das 11h às 16h.

Informações e pedidos: 5505-7305 / 99110-1777

Rua Arizona, 1.485, Brooklin