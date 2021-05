Restaurante oriental no Jabaquara aposta em cardápio bem diversificado

Comida pra todo dia tem que ter aquele temperinho caseiro. Mas, também é bem gostoso variar a escolha de vez em quando, apostar em pratos inspirados na culinária internacional… Pois a aposta do Restaurante Sabor Oriental, no Jabaquara, é justamente ter um cardápio de inspiração oriental, com foco nas culinárias japonesa e chinesa, mas mantendo também a brasilidade, com opções em pratos do dia-a-dia com aquele gostinho de comida feita em casa.

Da culinária japonesa, vêm os principais destaques, que já caíram no paladar do brasileiro: temakis, combinados de sushi e sashimis, shimeji na manteiga, tepan com legumes, tempurá… Mas como a palavra de ordem da casa é criatividade, tem pedidas originais como o temaki sem alga, em que o próprio salmão enrola o arroz. Ou o de salmão em cubos cream cheese, pepino finalizado com alho poró, novidade recentemente acrescentada ao menu.

Mesclar inspirações internacionais também faz a casa oferecer carpaccio de salmão, temperado no azeite e flor de sal, ou Acelgamaki, um sushi enrolado com folhas de acelga com delicioso salmão grelhado finalizado com tare e alho poró – sabor marcante!

Tem até hot roll doce, como sobremesa!

Da culinária chinesa, o campeão de vendas sem dúvidas é o yakissoba (ou seria “macarrão chop suey?), que no Sabor Oriental vem caprichado no molho e nos legumes bem frescos. Faz muito sucesso na casa o yakissoba de camarão, que muitos clientes garantem ter sido o melhor já experimentado pelos “camarões graúdos”.

Opções não faltam. Os tradicionais boxes de comida chinesa podem vir com o arroz chop suey mesclado com uma infinidade de opções – carne com brócolis, lombo agridoce, frango xadrez, peixe ao molho curry… É tanta opção que dá para fazer pedidos o mês todo sem repetir!

E o bifum, aquele macarrão bem fininho, feito de arroz? Pode vir acompanhado de camarão, carne bovina, frango…, sempre com bons legumes e molho. É uma opção japonesa ou chinesa? O que vale, certamente, é conferir o sabor.

Tem ainda rolinhos primavera, de carne, frango, vegetariano ou de camarão cremoso.

Para quem quer ir além na experiência gastronômica de inspiração internacional, vale também experimentar os pokes, pratos de origem havaiana, ou os ceviches, que vem da culinária peruana.

Servidos em bowls, ou seja, tigelinhas, podem ser conferidos em casa ou no próprio restaurante – como todo prato da casa, aliás.

Os pokes são super personalizáveis. Há inúmeras opções em ingredientes, com cubos de peixe ou outra proteína se mesclando com legumes, verduras, molhos, arroz ou bifum, frutas…

Já o ceviche é aquele peixe que “cozinha” no molho a base de limão e outros temperos deliciosos.

Vale destacar, por fim, que a casa está sempre criando algumas promoções. Peça o cardápio para conferir mais possibilidades e saber das promoções. O Sabor Oriental abre todos os dias. Fica na Rua Tapes, 576 – Jardim Aeroporto. Telefone e WhatsApp para delivery: 55589-4638.

Siga em www.facebook.com/sabororientaloficial/ ou www.instagram.com/sabor

oriental.oficial