Restaurante oferece experiência completa em culinária típica paulista

Sia 25 de janeiro, a cidade celebrou seus 471 anos. E, certamente, ao se celebrar a cidade, sua história, sua grandeza e sua pujança, a gastronomia alcança lugar de destaque. Mas, o que é a culinária paulistana típica se não uma concentração dos pratoa mais clássicos do estado? A culinária paulista resgata a história dos séculos CVI e XVII, com avanços de tropas pelo interior do estado levando alimentos resistentes e que traziam energia.

Ao mesmo tempo, não dá para se esquecer das influências dos imigrantes nessa cultura de sabores. Claro que ao falar na capital paulista, logo vem à mente uma bela pizza. Bem, o fato é que tanto as receitas mais tradicionais do Estado quanto as pizzas são carro chefe de um dos mais antigos e conhecidos restaurantes da zona sul, que faz questão de manter todo o charme de salões com decoração igualmente clássica, equipe de profissionais que seguem os melhores padrões de atendimento, com décadas de experiência na casa.

Estamos falando do Restaurante e Pizzaria Chaplin, onde se pode celebrar a culinária paulista com todos esses ingredientes de quem valoriza a capital e sua rica história.

Carnes, massas, peixes, porções, saladas, acompanhamentos… Tudo que uma experiência tipicamente paulista – ou paulistana – pede está ali. Incluindo cervejas bem geladas ou uma bela caipirinha para acompanhar, nesses dias mais quentes.

“Nosso cardápio tem tudo que um morador dessa cidade valoriza”, resume Myrian Marquez, que ao lado do marido, Eduardo, e do chef Javier comanda o Chaplin.

Sugestões

Quem vai a um restaurante como o Chaplin busca um cardápio com opções como o Filé à Cubana, aquele prato que vem com filé mignon empanado, acompanha uma farta travessa com arroz, fritas, ervilha, presunto, bacon, palmito e a saborosa banana à milanesa que dá um contraste incrível ao prato.

E ao falar sobre culinária típica na cidade de São Pualo, impossível não se lembrar do Pintado na Brasa. O Chaplin conta com fornecedores que garantem um frescor e sabor únicos ao peixe, que vem acompanhado de arroz à grega, molho tártaro, cebola e tomates assados. Um clássico que todos moradores da cidade devem conhecer.

Outro sucesso garantido do cardápio do Chaplin é o Espeto Misto que, assim como os demais pratos, pode ser servido em meia porção ou completa. Com aquele sabor de churrasco que todo paulistano adora, reúne filé mignon, lombo, frango e linguiça, além de tomate e cebola assados, servido com farofa e molho de cebolas. Quem preferir, ainda pode chamar à mesa acompanhamentos como fritas, arroz, arroz com brócolis, saladas, legumes… São inúmeras formas de compor uma refeição para toda família.

As massas – lasanha, caneloni, nhoque recheado – são igualmente incríveis, feitas com aquele tempero que só um restaurante tradicional como o Chaplin mantém.

Pizzas

Bem, e não se pode falar em gastronomia paulista – ou paulistana – sem falar das pizzas. No Chaplin, elas vêm crocantes e recobertas com ingredientes de primeira. Estão no cardápio desde sabores tradicionais como mozarela, calabresa, portuguesa e marguerita. Mas tem também sabores especiais como Shitake e shimeji com mozarela de búfala, com os cogumelos salteados na manteiga e shoyu, com cebolinha. Ou a de alcachofra, vem com mozarela, parmesão e azeitonas verdes.

Vale muito ainda experimentar as pizzas que homenageiam o artista Charles Chaplin, que dá nome a casa. O Circo (filme de 1928) traz a incrível combinação de rolinhos de mozarela, presunto e alicci. A Chaplin tem gorgonzola com fatias de lombinho e rodelas de tomate.

E olha só que delícia: ali, as pizzas são servidas também no horário de almoço.

O restaurante ainda tem pratos executivos para almoço na semana, entrega própria ou via iFood, e um calendário anual repleto de eventos especiais. Fica na Rua Luis Góis, 1231.

