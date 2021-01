Restaurante no Jabaquara tem novidades em culinária japonesa

Temaki sem alga nem arroz, sashimis ao molho de maracujá e hot roll de morango e nutella são algumas das exclusividades

Que a comida japonesa se tornou uma das queridinhas dos paulistanos, todos já sabem. Mas, com o tempo, os fãs de sushi e sashimi foram aprendendo a inovar, experimentar pratos novos… Afinal, variar é fundamental, sem perder a essência, claro.

E pra quem busca criatividade e variedade, o restaurante Sabor Oriental pode ser a melhor pedida. A casa está sempre lançando novidades, criando montagens exclusivas pra atender os fãs.

Um exemplo é o combinado que chega com sushis recobertos de molho de maracujá – um contraste que traz frescor e já garantiu muitos clientes fiéis.

Outra opção incrível é o temaki sem arroz nem alga. Isso mesmo! O formato é de cone, mas todinho feito de salmão – confira na foto! Por falar em temaki, é incrível também a textura crocante do salmão empanado oferecido pela casa. O temaki de peixe branco com raspas de limão é ainda uma bela forma de se alimentar com itens saudáveis e frescos.

Vale ainda descobrir o hot roll especial, que igualmente não leva arroz e mescla a casquinha crocante, camarão, salmão e cream cheese.

Pokes

Desde o ano passado, o Sabor Oriental acrescentou no cardápio os pokes, que são uma versão havaiana de combinados com peixe cru, conhecido também como “temaki no pote”.

Em tigelinhas, o cliente mistura itens e cria um prato saboroso e com bastante substância, uma refeição verdadeiramente completa.

Primeiro, é preciso escolher a base, entre gohan (arroz japonês), shari (arroz temperado), bifum (macarrão fininho de arroz), ou o mix de folhas. Depois, escolhe a proteína: salmão, atum, peixe branco, mix de peixe, salmão grelhado, salmão tartar, salmão empanado, chicken crispy, camarão ou camarão crispy, Shimeji ou Skin.

E como acompanhamento, podem ser escolhidos quatro ingredientes entre Edamame, abacate, Abacate, Brocólis, Cenoura Ralada, Tomate Cereja. acelga, Chips de Mandioquinha, Pepino Fatiado, Sunomono, manga, kani, rúcula, Palmito, Nori. Wakame, Morango, Tomate Seco, milho, Moyashi, Tofu, bifum Frito, Castanha de Caju, Chips de Batata Doce, Doritos ou Coco.

Não para por aí, ainda é possível escolher três topping: couve Crispy, Alho Poró Crispy, Cream Cheese, cebolinha, Coentro, Gergilim Torrado, Cebola Roxa, Pimenta Dedo de Moça. E para finalizar, como molho é possível optar por Limào Siciliano, Tarê. Maracujá, Ponzo, Agridoce ou Gengibre; além de Azeite Extra Virgem; Azeite Trufado; Óleo de Gergelim.

Doces

Ainda quer mais novidade? Para sobremesa, escolha bananas e abacaxi caramelado, ou inove e vá de hot holl banana com Nutella com pedaços de morango e raspas de coco ou Banana com creme de avelã com raspas de coco.

Peça o cardápio para conferir mais possibilidades. O Sabor Oriental abre todos os dias. Fica na Rua Tapes, 576 – Jardim Aeroporto. Telefone e WhatsApp para delivery: 55589-4638.

