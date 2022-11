Restaurante aposta em opções veganas

O Dia Mundial do Vegano, comemorado todos os anos em 1º de novembro, é um evento iniciado em 1994 pela então presidente da The Vegan Society, Louise Wallis, no Reino Unido, para comemorar os 50 anos de fundação da organização. Hoje, a data especial celebra o costume de uma dieta totalmente verde, que exclui laticínios e produtos de origem animal, como também encoraja pessoas a adotar o lifestyle que visa proteger o bem-estar dos animais, ajudar na proteção ambiental e trazer benefícios à saúde humana.

Indo de encontro com a tendência mundial, o SEEN São Paulo oferece pratos que não só aderem a uma variedade de preferências dietéticas e de estilo de vida, mas que também surpreendem até ao mais árduos carnívoros. Todas as receitas veganas do restaurante levam ingredientes de alta qualidade e extremamente saborosos, incluindo o PANC, plantas alimentícias não convencionais muito utilizadas na área do plant-based por apresentarem alto valor nutricional.

Entre as opções está o Cacio Pepe, preparado com harusame de feijão verde marinado, ao molho cremoso de castanha de caju, pimenta preta, pasta de azeitona verde, azeitonas desidratadas e folha de mostrada. Já o Avocado Garden é uma saborosa toast montada com pão de fermentação natural, avocado, mix de brotos, tomate sweet grape e raspas de limão siciliano.

Outra criação exclusiva é o Mac Cheese, rigattoni ao molho cremoso de castanha de caju, farofa de castanha e cogumelo Portobello e folhas de mostarda.

O Seen São Paulo, situado no 23º andar do Tivoli Mofarrej São Paulo, é um dos locais mais “cool” da capital paulistana, recebendo pessoas do mundo inteiro em um ambiente descontraído que se conecta com a cidade através da vista deslumbrante.

A gastronomia traz conceito assinado pelo chefpreneur Olivier da Costa, com a cozinha liderada pela chef Gizely Rocha. Já no bar, a coquetelaria artesanal do head bartender Heitor Marin prepara drinks clássicos e autorais com maestria.

Inaugurado em 2017, o Seen São Paulo traz um conceito minuciosamente criado pelo chefpreneur franco-português Olivier da Costa. Com conceito e gastronomia da marca “by Olivier”, o restaurante e bar ocupa o 23º andar do hotel Tivoli Mofarrej São Paulo, conferindo a ele uma vista impressionante da capital. A experiência que cada cliente vivencia ao entrar no rooftop é única e memorável. A gastronomia é uma fusão das receitas mais emblemáticas de Olivier com pratos interpretados pela chef Gizely Rocha, em um menu variado que agrada a todos os paladares. Completando a equipe do restaurante, o chef Fernando Sant’anna lidera o sushi bar com cardápio de toques contemporâneos, e na coquetelaria, o renomado barman Heitor Marin apresenta suas criações únicas.

Serviço

SEEN São Paulo

End.: Alameda Santos, 1437 — 23° andar

Horário: De segunda a sábado, das 19h às 01h

Site: seensp. com

Telefone: +55 11 3146 5922

Instagram: SeenSaoPaulo