Restaurant Week vai até o final de abril

A Restaurant Week, um dos festivais gastronômicos mais esperados da América Latina, retorna a São Paulo para a sua 28ª edição, explorando o tema Música e Gastronomia. As mais de 130 casas participantes, espalhadas pela região metropolitana do estado, trazem menus a preços especiais de 31 de março a 30 de abril.

O festival deste ano busca exaltar a tradicional relação entre música e comida, desde a criação do prato até a hora de servi-lo. Muitos dos restaurantes terão a oportunidade de trazer à mesa menus especiais criados a partir de referências musicais e artistas conhecidos, como Carmen Miranda, João Bosco, Aldir Blanc, Caetano Veloso, entre outros grandes nomes da música, compondo um menu atrativo e cheio de emoção. A liberdade de aproveitar o momento propício para revelar novos talentos musicais, é outro destaque do evento.

A Restaurant Week, que tem o propósito de movimentar e aquecer o mercado gastronômico, busca unir duas vertentes muito afetadas recentemente. “Além da visão gastronômica, é também uma forma de trazermos a atenção para os profissionais da indústria musical, que foram impactados durante o período de isolamento, já que perderam grande parte ou toda sua renda e ficaram desassistidos de incentivos e apoios,” explica Fernando Reis, CEO do festival no Brasil.

O festival contempla cinco categorias de experiência, com preços a partir de 39,90 reais. Nas opções Tradicional, Plus, Premium e Diamond estão inclusos entrada, prato principal e sobremesa. Já a categoria Burger Gourmet, traz o hambúrguer e acompanhamento, com um valor único.

“Procuramos fazer da experiência Restaurant Week sempre mais completa para o consumidor e desta forma, construir pontes e elos com os restaurantes. Agregar a experiência aos sentimentos, a estética, ao repertório, a linguagem e expressão que a quarta arte pode nos proporcionar, é também uma oportunidade para construir experiências mais prazerosas para o público,” finaliza Reis.

A Restaurant Week é também um agente de transformação social. A cada menu vendido, será estimulada a doação de 1 real para o Projeto Cozinha Escola Solidária, primeira escola de profissionalização para pessoas em situação de rua da capital paulista, iniciativa do Movimento Estadual da População em Situação de Rua em conjunto com a Biblioteca e Centro de Pesquisa América do Sul, Países Árabes, África (Bibli-ASPA). Saiba mais: @movimentoestadualdapopderua.

Confira todos os restaurantes participantes e menus desta edição: www.restaurantweek.com.br

Sobre a Restaurant Week:

Presente em mais de 15 cidades brasileiras, a Brasil Restaurant Week é há 15 anos, um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do mundo. Com o objetivo de criar oportunidades e acesso à boa gastronomia, movimentando e aquecendo o mercado gastronômico em período de baixa sazonalidade. Assim, durante o evento, os principais restaurantes preparam um menu especial, temático, com harmonizações diferenciadas e valor fixo para levar aos clientes experiências prazerosas.

Serviço:

28ª São Paulo Restaurant Week

Data: de 31 de março a 30 de abril

Instagram: @restaurantweekbrasil

Site: www.restaurantweek.com.br

Opções de Menu:

Entrada + Prato Principal + Sobremesa

Tradicional:Almoço 49,90 reais e Jantar 64,90 reais

Plus: Almoço 59,90 reais e Jantar 74,90 reais

Premium: Almoço 79,00 reais e Jantar 109,00 reais

Diamond: Almoço 99,00 reais e Jantar 139,00 reais

Burger Gourmet: 39,90 reais (valor único)