Restaurant Week tem festival de paellas à vontade por 69,90

A33ª edição da São Paulo Restaurant Week, um dos principais festivais gastronômicos da América Latina, acontece até 24 de novembro. O Paellas Pepe integra novamente o circuito de restaurantes, oferecendo o melhor da culinária espanhola durante o jantar, com um menu completo por 69,90 reais.

“A Restaurant Week é uma ótima oportunidade para quem quer aproveitar a essência do Paellas Pepe. Nosso ambiente acolhedor e pratos preparados artesanalmente proporcionam uma imersão gastronômica inesquecível”, comenta Fabio Benedetti, chef e sócio do restaurante.

O festival segue o formato de menus completos, ou seja, com entrada, prato principal e sobremesa, por um preço fixo. Para esta edição, o Paellas Pepe traz duas opções para cada etapa do jantar, permitindo que os clientes personalizem seu pedido.

As saborosas Patatas Bravas são uma das opções de entrada, que contam com batatas rústicas fritas, servidas com um molho levemente picante à base de páprica defumada. Já as Ostras Gratinadas são preparadas com uma combinação perfeita entre a da cremosidade do molho branco e a crocância do queijo parmesão gratinado.

A primeira opção de prato principal é a já conhecida Paella del Pepe, receita familiar de preparo artesanal ao vivo, feita com carne de frango, arroz, legumes, açafrão importado e generosas quantidades de frutos do mar. Já para aqueles que preferem carnes, a pedida é o Estofado de Toro, prato é feito com rabo bovino marinado em especiarias e cozido lentamente em um molho cheio de sabor. Ele é servido com purê de grão de bico e folhas de agrião.

“Os clientes que optarem pela famosa Paella del Pepe como prato principal, podem aproveitar a iguaria no modelo tradicional do restaurante, ou seja, à vontade. Queremos que os consumidores conheçam nosso restaurante e saibam porque nossa paella é tão famosa. Por isso vamos servi-la no mesmo formato feito desde quando o Paellas Pepe foi fundado”, conta o chef.

Para aqueles que buscam opções vegetarianas, o menu conta com a Paella de la huerta, inspirada na Paella Valenciana, feita com uma abundância de legumes, champignon e temperos importados, incluindo o azafrán.

Nesta edição é possível saborear a famosa Paella del Pepe à vontade, mantendo a tradição do restaurante. “Queremos que os clientes vivenciem a experiência completa do Paellas Pepe e entendam por que nossa paella é tão renomada”, acrescenta o chef.

Para adoçar a noite e fechar o jantar com chave de ouro, o menu conta com duas saborosas opções de sobremesa. A Crema Catalana, um doce típico da região da Catalunha, feito com creme à base de leite e canela, coberto com açúcar caramelizado. Outra opção é o Churros con Dulce de Leche, clássica sobremesa espanhola, com cremoso doce de leite.

Para mais informações, ligue para (11) 3798-7616 ou entre em contato pelo WhatsApp (11) 95219-0265.