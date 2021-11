Restaurant Week também está na zona sul

A 27ª edição da SP Restaurant Week vai até dia 14. Para esta edição, os chefs dos mais de 130 restaurantes participantes criaram cardápios inspirados em “Sabores da infância” que prometem encantar milhares de paulistanos com opções que relembram este doce período. A Restaurant Week é o maior festival gastronômico da América Latina.

Os estabelecimentos participantes receberam orientações sobre as normativas e seguem cumprindo os protocolos recomendados pelo Governo do Estado para manter a segurança e saúde de suas equipes e clientes.

Para comodidade, conforto e mais segurança nos protocolos de saúde, os clientes terão acesso a um cardápio digital e poderão acessar os menus diretamente de seus celulares, via leitor de QR Code. A Maítre Digital, plataforma de reservas do evento, também estará disponível para os clientes utilizarem gratuitamente durante todo o período. Os mais de 130 restaurantes participantes estão distribuídos por todas as regiões de São Paulo, incluindo ABC Paulista, Granja Viana e Alphaville, divididos em quatro categorias com diversas opções de menus para o público escolher no almoço ou no jantar: Burger Gourmet, Menu Convencional, Plus e Premium.

Durante o evento, os menus Tradicional, Plus e Premium incluem entrada, prato principal e sobremesa, já na categoria Burger Gourmet, o cardápio traz hambúrguer e acompanhamento. O valor do menu tradicional é R﹩ 49,90 no almoço e R﹩ 64,90 no jantar. O preço do Plus é R﹩ 59,00 no almoço e R﹩ 74,90 no jantar. O Premium sai por R﹩ 79,90 o almoço e R﹩ 109,90 o jantar. Já o menu Burger Gourmet sai a R﹩ 34,90 por pessoa. Essa edição, permitirá que os restaurantes também sirvam o menu no delivery ou na opção de retirada do pedido.

De acordo com Fernando Reis, CEO da Restaurant Week, o evento é realizado no Brasil há 14 anos em mais de 16 cidades e além de gerar acesso a boa gastronomia, sempre foi um incentivo a mais para os consumidores descobrirem novos restaurantes e colaborarem com a economia do setor, “A 27ª edição da SPRW tem diversos objetivos. O primeiro deles é proporcionar experiências prazerosas para os clientes por meio da gastronomia, com a segurança necessária que o momento ainda exige. O segundo é fomentar os negócios na cadeia de restaurantes que foi muito impactada durante a pandemia. Vimos restaurantes com décadas de história se fechando, então queremos ajudar a reverter este cenário e temos total ciência do importante papel do festival. Desejamos proporcionar bons momentos aos apreciadores da boa gastronomia e ajudar a movimentar o setor de restaurantes em São Paulo”, afirma Reis.

Entre as opções localizadas na zona sul paulistana, estão o Restaurante Abbraccio do Market Place; Aguzzo Cucina Italiana – Moema; Applebee’s – Moema; Café Journal; Calle 54 – Ibirapuera; Cão Véio – Vila Mariana; Kiichi – Vila Mariana; La Piadina Cucina Italiana; Mr Mills – Vila Mariana e Paraiso; Paellas Pepe; Tahin – Market Place.

Confira a lista completa em www.restaurantweek.com.br. Instagram: @restaurantweekbrasil

Serviço

Até 14 de novembro

Preços: Menu Tradicional – almoço por R﹩ 49,90 e jantar por R﹩ 64,90 + R﹩ 1 Ação Social. Menu Plus – almoço por R﹩ R﹩ 59,00 e jantar por R﹩ R﹩ 74,90 + R﹩ 1 Ação Social . Menu Premium – almoço por R﹩ R﹩ 79,90 e jantar por R﹩ 109,90+ R﹩ 1 Ação Social. Burger Gourmet + Acompanhamento – Almoço e jantar por R﹩ 34,90