Reserva da Mata Atlântica, Parque do Estado tem mais de 24 mil animais silvestres observados em projeto

Oprojeto Bichos do P.E.F.I. ganha destaque nesta semana, em que se comemora o Dia Nacional da Mata Atlântica (27 de maio), como uma iniciativa que fortalece a valorização do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (P.E.F.I.). O projeto tem como objetivo estimular a observação e o registro de animais silvestres nessa Unidade de Conservação de Proteção Integral. A proposta central é construir, de forma colaborativa, um banco de dados sobre a diversidade da fauna nativa do parque, acessível à sociedade, permitindo que qualquer pessoa interessada contribua com a produção de conhecimento e conheça mais sobre as riquezas preservadas nesse importante patrimônio da capital paulista.

Considerado a terceira maior reserva de Mata Atlântica no município de São Paulo, o P.E.F.I. ocupa 526 hectares, uma área equivalente a 3,3 vezes a do Parque do Ibirapuera.

Desenvolvido pela Diretoria de Biodiversidade e Biotecnologia (DBB) da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), o projeto já contabiliza mais de 24 mil registros feitos por 480 pessoas, que fotografaram a natureza durante suas visitas ao P.E.F.I. Além disso, mais de 1.600 pessoas de diversas partes do mundo colaboraram com a identificação das espécies, esforço que resultou em mais de 1.200 espécies identificadas até o momento.

Os grupos com maior número de observações até agora são os insetos (16 mil registros) e as aves (3.882). Entre as espécies identificadas, o macaco bugio (Alouatta guariba clamitans) é o mais registrado pelos observadores.

“Como se trata de um projeto colaborativo e dinâmico, esses números estão em constante atualização. Assim como na ciência, muitas observações ainda precisam ser revisadas para alcançar um grau maior de confiabilidade científica.

Ainda assim, o crescimento do engajamento público nessa ação de ciência cidadã é um dos principais resultados que buscamos alcançar”, afirma Bruno Aranda, responsável pelo projeto e assistente técnico da DBB.

Para ele, o Dia Nacional da Mata Atlântica é uma oportunidade para reforçar o papel do P.E.F.I. na conservação de um dos biomas mais ameaçados do país. “Essa data é um momento de reflexão sobre a importância da preservação do bioma. O projeto contribui diretamente para isso, pois além de gerar dados de relevância cientifica, fortalece uma rede de pessoas interessadas em contribuir com ações de conservação no parque”.

A diretora da DBB, Patrícia Locosque Ramos, também destaca o impacto positivo do engajamento cidadão: “O Bichos do P.E.F.I. é uma forma de aproximar as pessoas da natureza e revelar a riqueza da fauna que vive no parque. Além de gerar dados fundamentais para a conservação, a iniciativa promove o envolvimento da sociedade na valorização desse patrimônio natural e no fortalecimento do senso de pertencimento”, explica.

Plataforma iNaturalist

O Projeto Bichos do P.E.F.I utiliza a plataforma gratuita iNaturalist. A ferramenta permite que qualquer pessoa registre e compartilhe fotos ou áudios, acompanhados das respectivas localizações geográficas, de espécies observadas em qualquer lugar do mundo, enquanto especialistas auxiliam na identificação dos registros, os quais ficam disponíveis para a sociedade

Interessados em contribuir podem acessar o site www.inaturalist.org ou baixar o aplicativo iNaturalist no celular, criar um perfil e se juntar ao projeto Bichos do P.E.F.I.. A iniciativa também reforça a importância do uso responsável da plataforma e o respeito às normas da Unidade de Conservação: não deixar resíduos, não coletar organismos vivos e não alimentar os animais silvestres.

O projeto é um exemplo prático de engajamento da sociedade e geração de conhecimento científico voltado à conservação de um dos biomas mais ricos e ameaçados do país.