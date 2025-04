Repense e evite o consumo de água engarrafada

Tomar água e manter-se hidratado ao longo do dia é essencial para a saúde. Mas, a vida moderna e a correria cotidiana têm levado muitos consumidores a optar por garrafinhas de água mineral para o consumo no dia a dia.

Mas, por diferentes motivos, é preciso evitar a água engarrafada – em nome da sustentabilidade e da nossa saúde. Primeiro, a produção de garrafas plásticas consome recursos naturais e energia, contribuindo para a degradação ambiental. Além disso, o processo de transporte da água engarrafada gera emissões de carbono, aumentando a pegada de carbono.

Outro ponto importante é que, quanto menor a garrafa, maior a geração de resíduos. Afinal, se é indicado que cada pessoa consuma entre 2 e 3 litros de água por dia, com garrafinhas de, por exemplo, 300ml, seriam necessárias até 10 garrafas por dia, por pessoa, representando muito resíduo – plástico, especialmente, ou de vidro. Quando for inevitável, aliás, lembre-se sempre de encaminhar a garrafa para reciclagem, por meio da coleta seletiva. No site ecourbis.com.br, é possível conferir o dia e horário em que a coleta seletiva acontece em sua rua, na aba “Horário da Coleta”. A concessionária é a responsável pelos serviços de coleta de resíduos – Comum e Reciclável, feitos por equipes diferentes em datas diversas.

Assim, importante destacar que, se as garrafas plásticas de água são, em sua maioria, de uso único e, caso não sejam recicladas, adicionam mais resíduos aos aterros sanitários ou sufocando os fluxos de água.

Aliás, como é frequente ver garrafas plásticas descartadas incorretamente em rios e piscinões e já que o plástico não é biodegradável, então a vasta quantidade dessas garrafas vai ainda gerar riscos à saúde, devido aos efeitos tóxicos e contaminação química dos plásticos. A exposição à luz solar e ao calor pode causar a liberação de produtos químicos tóxicos. Pesquisadores também já encontraram contaminação por microplástico quando garrafas foram deixadas em clima quente por muito tempo.

O ideal é investir em filtros ou, se não for possível, ao menos optar por galões que tem maior capacidade e durabilidade. E para o dia a dia, invista em garrafas reutilizáveis, de metal, para reduzir a geração de resíduos.