Região tem biblioteca com 14 mil livros

Localizada no terceiro andar do Palácio 9 de Julho, sede da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a biblioteca da Casa guarda um acervo diversificado, com exemplares históricos e ao mesmo tempo, contemporâneos.

Ela é dividida em duas partes: livros de circulação, voltados para empréstimos ou consultas, e a parte histórica, com fatos que atravessaram gerações e hoje são contados aos visitantes.

O empréstimo de um dos 14 mil livros da biblioteca circulante funciona de maneira descomplicada: basta efetuar um cadastro no local, apresentando documento com foto e comprovante de residência. O funcionamento é de segunda a sexta, das 10h às 18h.

Os visitantes têm o prazo de até 15 dias de empréstimo, que pode ser renovado por mais duas semanas. Outra alternativa é utilizar o espaço de leitura da biblioteca, que também é aberto para pessoas que buscam um local calmo para estudar ou descansar.

Entre as 606 bibliotecas públicas de 435 municípios paulistas, e outras 54 na cidade de São Paulo, o acervo histórico do Legislativo paulista se destaca por reunir cerca de 30 mil exemplares, com livros raros e de grande relevância para a cultura brasileira.

Alguns dos exemplos das obras ímpares são os livros de autores clássicos, como Guimarães Rosa, Manuel Bandeira e Cecília Meireles, todos autografados. Outro notável é a primeira edição do Losango Cáqui, de 1926, de autoria de Mário de Andrade. O livro mais antigo registrado no local é de 1614 e de origem francesa.

Para realizar uma visita ao acervo é necessário realizar um agendamento prévio via e-mail, pelo endereço acervo@al.sp.gov.br.

Serviço

Os serviços da biblioteca da Alesp também podem ser acessados em ambiente virtual. Para conferir o catálogo e a disponibilidade de um livro na Casa, acesse: https://app.al.sp.gov.br/catalogo-biblioteca/.

Outra alternativa é utilizar a biblioteca digital que possui diversos temas como Direito Administrativo, Eleições Meio Ambiente e outros pelo link: https://www.al.sp.gov.br/alesp/biblioteca-digital/.

A Assembleia Legislativa fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, divisa entre os distritos Vila Mariana e Moema, em frente ao Parque do Ibirapuera. PABX 3886-6000.