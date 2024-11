Região do Paraíso terá Festival do Pistache

Pistache é uma iguaria já muito conhecida em gastronomia. Seja para comer como nozes, seja para compor delícias doces e salgadas em receitas variadas. Na culinária árabe, por exemplo, é muito usado em doces. Mas, é bem verdade que nos últimos dois anos há uma tendência de usar esse tipo de noz verdinha em sorvetes, bolos, como recheios de chocolates, até mesmo panetones e ovos de páscoa têm sido feitos com o Pistache como estrela.

E nesse ritmo, destaque para um evento que vai acontecer nos próximos dias na Avenida Paulista: o Primeiro Festival de Pistache da cidade. Quem ama o sabor intenso do pistache não pode perder. Opção de passeio e diversão, com este item que caiu no gosto popular.

Mas, atenção: é um único dia no Clube Homs da Avenida Paulista. Será 24 de novembro, com entrada gratuita ou doação de R$ 5 em prol do Centro de Convivência Início de Luz. Veja mais no registro do evento em rede social!

O Clube Homs onde acontecerá o festival fica na avenida Paulista 735, a 50 mts do metrô Brigadeiro .