Reflexologia podal: conheça os benefícios da técnica terapêutica

Já ouviu falar ou conheça a técnica terapêutica chamada “Reflexologia Podal”? Com a aplicação de pressão em pontos específicos dos pés, a reflexologia reestabelece o equilíbrio energético do corpo e é considerada uma importante ferramenta da apoio para aliviar o estresse, reduzir a ansiedae e garantir noites bem dormidas. Dessa forma, auxilia no tratamento de diversos tratamentos de saúde e emlhora a qualidade de vida. “É importante, entretanto, que seja aplicada por profissionais devidamente qualificados, com cursos e treinamento específicos”, explica Rosemary Inoki, que comanda o salão de beleza Cut&Color ao lado da sócia Michelle Ceródio.

Elas contam que podem oferecer as sessões de reflexologia graças ao trabalho da podóloga especialista Maria Célia Silva, que já atua na área há mais de seis anos.

“Com a reflexologia, o objetivo é encontrar o equilíbrio do corpo por meio desses pontos pressionados”, diz Célia, explicando que a reflexologia busca, pela pressão, encontrar pontos de sensibilidade ou que apresentem uma sensação ao paciente de “areia” sob os pés.

A sensibilidade em terminações nervosas sob os pés indicam correlações com diversos órgãos do corpo. É dessa forma que é promovido um relaxamento e ativação de circulação que trazem melhorias em problemas como prisão de ventre, labirintite, dores nas costas, insônia, enxaqueca, depressão.

Vale ressaltar que a reflexologia é reconhecida pela saúde pública no Brasil como “prática integrativa”, ou seja, que pode auxiliar nos tratamentos tradicionais oferecidos por médicos e com medicamentos.

Podologia

Para que a reflexologia tenha bons resultados, é importante ainda fazer uma avaliação de outros eventuais problemas nos pés, como micoses, unhas encravadas, calosidades…

A podóloga Célia explica que considera essencial essa avaliação preliminar com cada cliente. Caso necessário, esses tratamentos são prestados antes de entrar com a reflexologia.

Entre os vários serviços, ela trata correção de onicroptose (unha encravada) e outras má-formações, além de micoses, calosidades, hiperqueratose (calcanhares rachados, grossos ou translúcidos). “Minha maior satisfação é ver o sorriso de clientes que, depois de alguns atendimentos, já veem resultados. Às vezes, o problema se arrastava há anos, era um incômodo que impedia atividades corriqueiras e a solução provoca uma sensação de alívio e saúde”, relata a podóloga, que têm também entre os pacientes muitas crianças – especialmente por conta de unhas encravadas – e diabéticos, que precisam sempre estar atentos à saúde dos pés. Também são clientes fiéis as pessoas idosas, que têm dificuldade em fazer o corte correto das unhas, ou pessoas obesas, com problemas de coluna…

O Salão Cut&Color mantém também todos os serviços tradicionais: corte, coloração, tratamentos capilares, escovas, alisamentos, barbearia, depilação (inclusive egípcia) e manicure/pedicure.

Serviço

Cut & Color Hair

Rua Caramuru, 431 -Praça da Árvore. Atendimento de segunda a sábado, das 10h às 18h. Agende seu horário pelo telefone: (11) 2640-3660 ou WhatsApp: (11) 95430-8195.