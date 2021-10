Redobre os cuidados com o lixo em época de chuvas

Na Primavera e no Verão, a cidade costuma enfrentar fortes chuvas, tempestades até. A recente escassez de água mostra a importância de índices pluviométricos acima da média nos próximos meses, mas por outro lado é preciso tomar cuidado para evitar problemas como a proliferação de insetos e animais que provocam doenças, alagamentos etc.

Um dos principais cuidados precisa ser com a limpeza urbana. Desde a bituca de cigarro jogada na calçada até o móvel velho irregularmente despejado na beira de um córrego, tudo contribui negativamente para causar enchentes, prejudicar os serviços de manutenção e zeladoria urbana, ou mesmo com a fluidez do tráfego na cidade.

Vale a mesma lógica para o descarte do lixo doméstico. Alguns cuidados bem básicos e simples podem evitar grandes problemas.

Além dos serviços de coleta de lixo e coleta seletiva regulares, o município ainda conta com serviços de varrição, limpeza de bocas de lobo, limpeza de beiras de córregos, ecopontos, Operação Cata Bargulho… Mas nada disso é suficiente se a população não contribuir.

Varrição

A Prefeitura garante varrição da cidade diariamente – em alguns corredores comerciais de maior movimento, a ação acontece até duas vezes ao dia. E ainda assim, é comum ver sarjetas e calçadas repletas de sujeira.

Que tal contribuir evitando o descarte de qualquer tipo de resíduo quando estiver circulando pela cidade? Mantenha uma sacolinha ou recipiente dentro da bolsa para abrigar pequenos resíduos e use, preferencialmente, a lixeira de sua casa ou escritório para descartar qualquer objeto.

Cuide também de sua própria calçada, quintal, garagem, varrendo regularmente e recolhendo folhagem e outros resíduos para que não sejam levados pela chuva.

Lixo comum

A coleta tradicional de lixo, que nas zonas sul e leste da cidade é feita pela concessionária Ecourbis, acontece duas ou três vezes por semana em todas as vias públicas, inclusive manualmente nas comunidades.

Assim, é fundamental estar sempre atento ao horário da coleta para evitar colocar os sacos na calçada muito antes do previsto ou, pelo contrário, após a passagem do caminhão. Confira o horário do serviço no site https://www.ecourbis.com.br/coleta/index.html – nas zonas sul e leste de São Paulo, o serviço é prestado pela concessionária Ecourbis Ambiental, que também opera as coletas seletiva e de resíduos de saúde.

Ao obedecer o horário correto para a coleta, evita-se que os sacos sejam atacados por animais, levados pela enxurrada ou remexidos.

Acondicione corretamente, evite o uso de sacos ou caixas de papel que podem molhar, rasgar e se desintegrar com a água da chuva.

Lembre-se, por fim, que colocar o lixo fora de hora é infração passível de denúncias e multas.

Recicláveis

A mesma lógica vale para o material reciclável. Em geral, esse tipo de item é mais leve e, ao mesmo tempo, volumoso.

Assim, é importante acondicionar corretamente as embalagens, latinhas e outros itens em sacos bem fechados.

Da mesma forma, fique atento ao horário da coleta e, se for preciso, leve o material até um Ponto de Entrega Voluntária – há vários contêineres pela cidade, também disponibilizados pela concessionária Ecourbis, para recolher esses resíduos limpos.

Se perder o horário correto, acumule por mais dois ou três dias, mas nunca deixe os sacos pelas calçadas ou em outras áreas públicas.

Entulho

Vai fazer uma pequena reforma em casa nesse fim de ano? Precisa se desfazer de entulho, latas de tinta ou qualquer outra sobra de materiais de construção?

Esse material pode ser encaminhado pelo lixo comum desde que acondicionado em sacos próprios para entulho, bem resistentes, no limite de até 50 kg. Mas o ideal é entregar em um ecoponto – há mais de 120 deles pela cidade e a entrega de até um metro cúbico por dia é gratuita. Os endereços estão disponíveis pelo site tinyurl.com/sd3e5yws.

Bagulhos

Colchões, sofás e poltronas velhos, móveis quebrados, eletrodomésticos e outros inservíveis também nunca devem ser deixados em vias públicas – exceto nas datas previstas para o também gratuito serviço de Cata-Bagulho.

As subprefeituras da cidade fazem operações desse tipo com data marcada, em alguns bairros até duas vezes por mês, Também é possível conferir a data em que a o serviço será prestado em sua rua ou mesmo reivindicar o serviço. Veja a programação completa em tinyurl.com/43t7yxut