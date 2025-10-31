Rede Teia tem palestras grátis de orientação para negócios

A rede Teia, da Ade Sampa, agência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, estará com uma série de atividades para empreendedores e profissionais interessados no aprimoramento de suas habilidades e conhecimentos durante o mês de novembro. Durante o mês, profissionais de todas as áreas terão a oportunidade de participar de eventos que abrangem diversos temas para o sucesso profissional.

Nas 22 unidades, que oferecem estrutura gratuita, os participantes têm acesso a técnicos especializados da Ade Sampa, para auxiliar nas necessidades dos empreendedores. Com diversos cursos, palestras, oficinas e encontros de networking, os Teias visam proporcionar um ambiente para o crescimento e desenvolvimento dos negócios locais. Para se inscrever nas atividades, acesse www.adesampa.com.br.

“Essas atividades voltadas aos empreendedores reforçam o compromisso da Prefeitura de São Paulo em levar oportunidades de qualificação a diversas regiões da cidade, promovendo a inclusão produtiva e, trazendo a geração de renda e a autonomia para quem deseja empreender. Nosso objetivo é, garantir que o morador de qualquer bairro da capital tenha acesso a ferramentas e conhecimentos essenciais para transformar sua ideia em um negócio de sucesso”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Goulart.

Teia Vergueiro

Dentro do Centro Cultural São Paulo, junto à estação Vergueiro do metrô (Rua Vergueiro, 1000), funciona uma unidade da rede Teia que terá ampla programação nos próximos dias. Confira:

Oficina: Café com Marketing Business — Neuromarketing e IA: como Unir Ciência e Tecnologia para Vender Mais. Data: 04/11, das 14h às 17h. Inscrições até: 04/11

Oficina: Transforme a Solidão em Ação Criativa. Data: 06/11, das14h às 16h30. Inscrições até: 06/11

Academia de Finanças. Data: 08/11, das 10h às 13h ou das 14h às 17h. Inscrições até: 08/11.

Oficina: Como o Autoconhecimento Impacta no seu Negócio. Data: 11/11, das: 14h às 17h. Inscrições até: 11/11.