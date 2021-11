Rede AmorSaude inaugura unidade no Ipiranga

Cuidar da Saúde, da prevenção ao atendimento, tem ganhado cada vez mais destaque na vida da sociedade moderna. Não só a pandemia veio mostrar a necessidade de contar com infraestrutura moderna e atendimento humanizado, mas também o cotidiano acelerado de uma cidade agitada como São Paulo indicam a necessidade de manter atenção constante. Nesse cenário, a Amor Saúde – maior rede de clínicas populares do Brasil, com mais de 300 unidades espalhadas pelo país – chegou ao Ipiranga.

“O Ipiranga é um bairro que tem história. Mas é também um bairro que está em crescimento, com projetos culturais, urbanísticos, novos moradores… A rede Amor Saúde chega para fazer parte desse bairro que sabe aliar tradição e modernidade”, explicou Heriane Costa, sócia-gestora da unidade que foi inaugurada na noite dessa quinta, 4 de novembro. “Ao mesmo tempo, é um bairro carente de estrutura em saúde. A região de Heliópolis, por exemplo, não contava com unidades desse tipo, que aliam preço popular ótima infraestrutura”, disse, complementando que a clínica ainda chega com o diferencial de oferecer também atendimento odontológico de alto padrão com preços competitivos.

“Ipiranga é um marco histórico, com comunidades carentes, e foi por isso que trouxemos AmorSaúde pra cá, para oferecer um atendimento humanizado, trabalhar de forma solidária, com uma clínica bonita e que ofereça um atendimento de qualidade”, concorda Herivelto de Paula, sócio-proprietário do Cartão de Todos, maior parceiro da rede AmorSaúde.

A concorrida cerimônia de abertura contou até com a presença de lideranças políticas e empresariais atuantes na região . O deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) esteve no evento e destacou a importância do foco da Amor e Saúde em saúde complementar. “Eu sou adepto do SUS, defendo o SUS, mas é claro que o SUS é insuficiente, tem problemas. Ter uma alternativa entre os planos de saúde caros, uma alternativa popular que pode oferecer um atendimento de qualidade é o que faz a diferença. Acompanho o trabalho do AmorSaúde há muitos anos e sou testemunha desse atendimento de qualidade do serviço que se presta à população”, disse.

Anderson Franco, membro do Conselho de Administração da Todos Empreendimentos, e Alessandro Ferri , gerente executivo das redes Raia e Drogasil também marcaram presença no evento.

Expansão

A inauguração da nova unidade faz parte do plano de expansão que tem o objetivo de levar os benefícios da rede a todas as regiões do país. Criada em 2016, a Rede Amor Saúde oferece condições especiais para quem não tem acesso ao sistema privado de saúde ou não pode esperar meses na fila por um atendimento.

As unidades disponibilizam serviços médicos como consultas, exames e vacinas, além de tratamentos em diversas áreas da saúde como odontologia, nutrição, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, entre outros.

No bairro do Ipiranga, a clínica fica na Rua do Manifesto, 2900, em uma edificação de aproximadamente 1.500 metros quadrados de área construída.

Raphael Azevedo, que também é Diretor Regional de toda a rede de clínicas de São Paulo capital, explica que a unidade AmorSaúde Ipiranga tem capacidade de realizar até 8 mil atendimentos mensais.

“A inauguração dessa nova unidade significa um marco bem estratégico de expansão da rede AmorSaúde em São Paulo e região, não só para o bairro do Ipiranga, mas também para Heliópolis, Vila Mariana, Jardim Saúde e toda a região que engloba também o Sacomã”, explica Raphael Azevedo. “AmorSaúde Ipiranga representa aquilo que entendemos como necessidade de estrutura de saúde para os brasileiros, que coloque as pessoas no centro do negócio, com ambiente humanizado”, conclui. O Diretor Regional ainda aponta que o AmorSaúde Ipiranga será a 37ª da região da grande São Paulo e que a previsão é que até 2022 tenham mais de 60 unidades na região.

Estrutura

A clínica terá 15 consultórios médicos, 8 odontológicos, além de salas de coletas de exames laboratoriais e grande estrutura para realização de Ultrassom e Exames Cardiológicos. “Vamos promover uma alternativa de atendimento de qualidade para a região com um valor reduzido. As pessoas terão facilidade para marcar consultas por um preço acessível”, afirma Heriane Costa, gestora da nova unidade.

Convênios

A unidade AmorSaúde Ipiranga, assim como as demais clínicas da rede, estará apta para atender os atuais convênios parceiros, como o Cartão de TODOS, por exemplo, que tem mais de 15 mil famílias assistidas na região, além de também disponibilizar atendimento para pessoas que não possuem nenhum tipo de convênio.

Serviço:

Clínica AmorSaúde – Ipiranga. Endereço: Rua do Manifesto, 2900 – Ipiranga

Para mais informações sobre o AmorSaúde, suas unidades e condições especiais de pagamento, acesse: amorsaude.com.br/

Veja imagens da cerimônia de inauguração:

Veja galeria de imagens da estrutura da clínica: