Recreio nas férias já está com inscrições abertas na cidade

As férias estão chegando e muitas famílias ficam buscando opções para garantir atividades para as crianças. Mais do que isso, em alguns casos é importante garantir também alimentação, já que a merenda escolar faz falta na rotina.

Mas a Prefeitura de São Paulo já abriu as inscrições para a 47ª edição do Programa Recreio nas Férias, que atende bebês e crianças de até 14 anos. A previsão é de atender cerca de 53 mil participantes em 132 polos com atividades culturais, esportivas, lazer e passeios, além de refeições nutritivas.

As inscrições podem ser realizadas em qualquer unidade educacional da Rede Municipal de Ensino até o dia 19 de dezembro com a seguinte documentação:

RG do responsável

Certidão de nascimento ou RG do participante

Comprovante de residência.

A partir de 20 de dezembro as inscrições acontecem somente nos polos CEUS. Também são aceitas crianças e adolescentes que não estão matriculadas na Rede Municipal, a partir dos 4 anos de idade.

Com o tema “Fábrica de Diversão”, o Recreio nas Férias acontece entre os dias 07 e 23 de janeiro. Para as crianças a partir de 4 anos o horário de atendimento é das 08h30 às 16h30 com três refeições diárias, sendo café da manhã, almoço e lanche da tarde. Já os bebês de 0 a 3 anos e 11 meses são atendidos nas creches polos das 7h às 17h e recebem cinco refeições diárias.

A programação conta com atividades de cultura, esporte, lazer e até passeios para espaços e instituições como museus, teatros, cinemas, exposições e muito mais. O objetivo do programa é funcionar como mais uma ferramenta para potencializar a educação integral e inclusiva, garantir refeições nutritivas, além de ampliar repertório cultural nos espaços da cidade promovendo o fortalecimento de vínculos em ambientes de convivência lúdica.