Recreio nas férias: inscrições estão abertas até dia 16/07

Não sabe como entreter a garotada em casa durante as férias de julho? Tem receio de que gastem tempo e energia demais em frente a telas de celulares, computadores e tevê? Uma boa e gratuita alterantiva, que inclui até alimentação, é o programa Recreio nas Férias, da Prefeitura, que ainda está com as inscrições abertas (até 16/07). O objetivo do programa é funcionar como mais uma ferramenta para potencializar a educação integral e inclusiva, além de garantir refeições nutritivas e atividades que promovem o desenvolvimento físico e cognitivo mesmo durante o período de recesso escolar.

“Todo esse envolvimento da comunidade é fundamental para que possamos ter as crianças inseridas nas atividades”, disse o prefeito Ricardo Nunes, apontando que a expectativa é reunir 30 mil crianças. Também podem participar crianças a partir de 4 anos que não estejam matriculadas na Rede Municipal.

Além do acesso à cultura e ao lazer, o programa promove segurança alimentar. Todas as crianças recebem refeições diárias: três para os maiores de 4 anos (café da manhã, almoço e lanche da tarde) e cinco refeições para os bebês nas creches. A ação complementa outras políticas públicas da Prefeitura no combate à fome. Na edição de janeiro, foram servidas 1,7 milhão de refeições.

A programação inclui jogos, oficinas, rodas de leitura, atividades esportivas e visitas a museus, cinemas, teatros e exposições. Além do entretenimento, o Recreio nas Férias tem papel fundamental no apoio às famílias que não têm onde deixar os filhos durante o recesso.

Horários:

– 7h às 17h para atendimento dos bebês e crianças de 0 a 3 anos e 11 meses; exclusivamente para matriculados na Rede Municipal de Educação de São Paulo.

– 9h às 16h para atendimento de crianças e adolescentes de 4 a 14 anos; nesta faixa etária não é necessário ser estudante da Rede.

Alimentação:

Além das atividades, os participantes recebem alimentação ao longo do dia, para crianças e adolescentes serão oferecidas três refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche da tarde. Já nas creches polos, serão cinco refeições.

Como participar:

Para realizar a inscrição, a família deverá comparecer presencialmente em qualquer Unidade Educacional da Rede Municipal ou CEU com RG do responsável, RG ou certidão do participante e comprovante de endereço. Na zona sul, duas opções são a Escola Aberta – EMEF Almirante Ary Parreiras, que fica na R. Ipaobi, 142 – Vila Babilonia – Contato: 5031-0803 e o CEU Caminho do Mar – Professora Dulce Salles Cunha Braga, na Av Eng Armando de Arruda Pereira, 5241 –

Vila do Encontro – Telefone: (11) 3396-5600.

Confira mais endereços em https://ceu.sme.prefeitura.sp.gov.br/unidades-ceus