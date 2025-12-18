Recém inaugurado, Teatro Baccarelli terá espetáculos de múltiplas linguagens

Foi inaugurado há quase um mês o Teatro Baccarelli, a primeira sala de concertos instalada dentro de uma comunidade no mundo — um equipamento moderno, sonhado por décadas e que é resultado de uma parceria rara: poder público, iniciativa privada, sociedade civil e comunidade trabalhando lado a lado. O teatro foi construído em um terreno concedido pela Prefeitura de São Paulo, garantindo ao Instituto Baccarelli a permanência no local por 90 anos.

O Instituto Baccarelli, que atua há mais de 20 anos na região e hoje também gere 12 CEUs da cidade, conseguiu erguer um espaço de padrão internacional com gestão de baixo impacto ambiental e contratação prioritária de moradores locais. A sala, com 533 lugares e mais de 1.300 m² de área construída, está preparada para receber concertos de grande porte, cursos e apresentações de diferentes linguagens. Com o fosso móvel, as múltiplas e contemporâneas expressões culturais da região terão onde se apresentar.

Toda a cidade pode ocupar o novo espaço, segundo o o maestro e CEO do Instituto, Edilson Venturelli. “A sala é da comunidade, mas esperamos que pessoas de outros bairros venham assistir um concerto na favela. A cultura só é completa quando circula.”

O projeto acústico do teatro foi assinado pelo renomado escritório José Augusto Nepomuceno, responsável por alguns dos espaços culturais mais importantes do país, como a Sala São Paulo e o Teatro Cultura Artística.

A inauguração emocionou moradores e autoridades. “Hoje a gente celebra um sonho, mas celebra também a esperança”, disse o governador Tarcísio de Freitas. “Muita gente aqui nunca tinha entrado num teatro. Agora vai entrar — e vai ver os próprios filhos tocando música em alto nível. É assim que se constrói futuro.”

A partir de agora, o Teatro Baccarelli será palco para todos os grupos artísticos do Instituto — 19 coros, quatro orquestras e diversos conjuntos de câmara — além de receber importantes atrações nacionais e internacionais. Pela primeira vez, artistas de Heliópolis terão um espaço próprio, de padrão profissional, para apresentar ao público a vitalidade cultural da região.

O Instituto Baccarelli é uma organização sem fins lucrativos, que proporciona ensino de excelência combinando três eixos de grande importância: social, educacional e cultural. O Instituto Baccarelli é responsável por formar a primeira orquestra sinfônica do mundo em uma comunidade, a Orquestra Sinfônica Heliópolis, com sede na mesma área.

Confira a programação aqui

O teatro fica na Estrada das Lágrimas, 2317.