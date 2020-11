Recarga grátis TIM – Obtenha até 10 GB + Promoções

Neste artigo você descobrirá como fazer uma recarga grátis TIM facilmente. Para fazer isso, daremos uma olhada nestes sites:

Recarregue-celular-sa.com.br – Recarga com cartão de crédito + 10 GB de bônus Recarga-tim-sp.com.br – Cartão de débito + 7 GB grátis Recargafacil-tim.com.br – Crédito sem Taxas + 5 GB adicionais

Recarga com cartão de crédito + 10 GB de bônus

Neste site de Recarregue-Celular-SA.com.br permite que você faça uma recarga grátis TIM do seu celular com cartão de crédito. Também tem a vantagem de oferecer aos seus usuários até 10 GB de bônus a cada recarga, dependendo do valor da mesma.

Ao recarregar com cartão de crédito, você também pode acessar os benefícios que a TIM, que desde o ano passado, tem promoções adicionais para aquisição de novos telefones.

Por exemplo, a cada recarga realizada, a TIM oferece descontos nos aparelhos mais novos vendidos em suas agências, como o Samsung A21, que pode ser adquirido por apenas R$ 999. Você tem que ligar ao *144# e solicitar o desconto de telefones.

Além disso, a TIM conta com um novo sistema iniciado em novembro do ano passado, em que realiza negócios para o Black Friday. Desta forma, quanto mais recargas você fizer, mais descontos poderá obter e assim, adquirir telefones e outros equipamentos ou acessórios mais baratos da empresa.

Para utilizar esta ferramenta e ter acesso aos benefícios, é necessário entrar no site e fazer o download no seu celular, criar uma conta e selecionar a operação a ser realizada. Em seguida, você deve inserir os dados necessários para a recarga online e confirmar a operação.

Com esse site, você pode fazer recarga TIM grátis e também fazer recarga de outros operadores de Brasil, como Vivo, Claro, Oi, Algar, entre outros.

Uma grande vantagem deste site é que é muito seguro porque segue os protocolos de segurança mais recentes, como Certificado PCI e Proteção SSL. Também possui uma interface excelente.

Recarga com cartão de débito + 7 GB grátis

Recarga-TIM-SP.com.br é um site onde o usuário pode fazer uma Recarga grátis TIM e pagar com seu cartão de débito. Vale ressaltar que para cada recarga TIM online débito é possível obter bônus de até 7 GB.

Você terá disponível de até R$ 100 para recarregar e pagar por seu plano, em caso que nao seja cliente pre-pago. É importante lembrar que a partir de 1º de novembro o plano Infinity da TIM não está mais disponível. Agora o plano de cobrança diária será o TIM Beta Basic, o novo projeto da empresa para seus clientes.

A tarifa de TIM Beta Basic é de R$ 1,75 e oferece 50 MB por dia, SMS grátis para qualquer operadora e ligações ilimitadas para celulares TIM.

Ademais de pagar por seu plano, uma vantagem dessa ferramenta é que a cada recarga que você fizer receberá 5% de cashback que poderá acumular e depois trocar por mais saldo para sua linha TIM.

O sistema de cashback funciona da seguinte forma:

1) Você pode recarregar TIM gratuitamente (sem taxas)

2) Digite o valor, por exemplo: R$ 20

3) O sistema retornará 5% de Cashback desses R$ 20, ou seja, R $1. Isso funciona para cada transação realizada

Nesse sentido, se você fizer 10 recargas em um dia de R$ 20, terá um lucro de R$ 10. Para ganhar mais dinheiro, você pode abrir seu próprio negócio de recarga e fazer recargas de celular para amigos e familiares.

Recarga Crédito sem Taxas + 5 GB adicionais

O site Recargafacil-TIM.com.br permite fazer uma recarga grátis TIM. Isso significa que não há taxas adicionais a pagar. Além disso, para cada recarga TIM Internet, você pode obter até 5 GB adicionais.

Para recarregar o crédito TIM neste site, você deve seguir estas etapas:

1) Acesse o site rechargefacil-tim.com.br e baixe o aplicativo da plataforma

2) Cadastre-se no aplicativo com seus dados

3) Escolha a opção “Recarregar” e escolha a operadora (neste caso TIM)

4) Escolha um método de pagamento

5) Recarregue sem taxas adicionais

Após a conclusão dessas etapas, você terá concluído sua recarga TIM e se tornará um cliente oficial da TIM. Desta forma, alguns benefícios podem ser obtidos.

Lembre-se que se você é cliente da TIM, pode acessar o projeto piloto da empresa que testa a rede 5G no Brasil. A partir de outubro 2020, 300 clientes receberão equipamentos 5G gratuitamente para experimentar o serviço. Essa oferta vai ficar por um ano inteiro. Portanto, estima-se que termine em outubro do ano seguinte.

Então, você pode usar essa ferramenta para recarregar o saldo da operadoras TIM, fazer-se cliente oficial e obter esse benefício do 5G. Para isso, tem que fazer uma solicitude na agencia de TIM máis cercana.

Alem disso, é importante relembrar que, com esse site de recarga, você também tem acesso a recargas de saldo de operadoras como Claro, Vivo, Oi, Nextel e Algar gratuitamente, obtendo 5% de cashback a cada transação.

A plataforma aceita todos os meios de pagamento disponíveis no Brasil: cartões de crédito e débito, transferências e ingressos bancários, depósitos em casas lotéricas, entre outros.

Como transferir crédito TIM grátis

Para transferir o crédito TIM, você deve seguir os seguintes passos:

Ligue para *144#. Adicione o número que receberá os créditos TIM (incluindo código de área). Escolha o valor a ser transferido. E pronto!

Ressalte-se que os valores estabelecidos são R$ 1, R$ 3, R$ 5, R$ 10, R$ 15. Além disso, o usuário que receber a transferência deverá pagar uma comissão de R$ 0,10.

Cada usuário pode utilizar o serviço em até 10 vezes ao dia, podendo movimentar até R$ 500 por mês. Ao atingir o limite de transferência, você receberá uma mensagem de notificação. É controlado pela equipe de trabalho da TIM, que cresce a cada dia devido aos projetos de contratação da empresa.

É importante realçar que, agora, a operadora TIM reformulou seu programa de estágio e vai dar vagas para grupos minoritários. Entre eles, a comunidade LGBTI, negros e pessoas com mais de 45 anos.

As inscrições começaram em 28 de outubro e estima-se que para o final do 2021 haverá 300 novos empregos preenchidos por esses grupos.

Quais são os valores de recarga da TIM

A seguir, você descobrirá quais são os recarga TIM valores:

Como fazer uma recarga grátis TIM Pelo SMS e ligação

Para fazer uma recarga grátis TIM pelo SMS e ligação, você tem que seguir que seguir os passos que explicaremos abaixo:

Pelo SMS:

Quanto à primeira, deverá enviar um SMS com a palavra “RECARGA” PARA 321. A seguir, irá ver um menu no ecrã e deverá seguir as instruções.

Pelo ligação:

Já na segunda opção, você tem que ligar para * 7000 ou * 244 e aguardar o atendimento de uma operadora, que te ajudará a fazer a recarga grátis TIM.

Como fazer recarga grátis TIM Crédito Especial

Abaixo você encontrará 3 maneiras de acessar o serviço especial de crédito:

Ligue para * 222 e escolha esta opção no menu.

e escolha esta opção no menu. Disque o número *144 # e escolha a opção correspondente.

e escolha a opção correspondente. Solicite o serviço do Meu TIM, app oficial da operadora.

Se você é cliente TIM Beta, pode acessar este serviço, que oferece R$ 5 de crédito para utilizar em até 7 dias. Este valor será descontado na próxima recarga junto com uma taxa de R$ 2.