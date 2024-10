Quiosque da Corona tem refeições leves

Uma atmosfera de lounge em pleno Parque Ibirapuera, administrado pela Urbia, – sim, isso é real. O quiosque que será inaugurado pela Corona, nesta quarta-feira (09/10) é um refúgio oferecido pela cerveja feita com ingredientes 100% naturais a quem gosta de aproveitar a vida ao ar livre. Inspirada pelo conceito “A vida é aqui fora”, a marca reforça o convite para que as pessoas quebrem a rotina e aproveitem mais momentos fora das quatro paredes. E para deixar essa pausa ainda mais agradável, Corona pensou em cada detalhe.

Além de Corona e Corona Cero, o espaço que funciona de domingo a domingo das 8h às 20h, conta com cardápio completo que inclui diferentes tipos de bebidas, café da manhã, refeições leves e sobremesas, tudo preparado para harmonizar com o ambiente e proporcionar uma experiência relaxante.

A localização é privilegiada: o quiosque fica a apenas cinco minutos a pé dos portões 3 e 4, em frente ao estacionamento do MAM e com banheiros ao lado, garantindo fácil acesso e conforto. É um ponto de encontro imperdível para quem visita o coração verde paulistano e quer aproveitar a natureza.

De acordo com o diretor comercial da Urbia, Samuel Lloyd, a inauguração do novo quiosque é um passo importante para enriquecer ainda mais as opções gastronômicas oferecidas aos visitantes. “Com um ambiente acolhedor e um cardápio diversificado, queremos proporcionar uma experiência completa, unindo natureza e boa gastronomia. Estamos entusiasmados com essa parceria e acreditamos que o quiosque será mais uma boa opção, atraindo tanto os frequentadores habituais quanto novos públicos”, ressalta o executivo.

Na última quinta-feira (03/10), o quiosque de Corona no “Ibira” teve seu lançamento em grande estilo. A pré-inauguração contou com a presença de celebridades e influenciadores que compartilham a essência da marca – como Mariana Nolasco, Benziê, Alan Possamai, Bibi Campos, Suellen Massena e Nane Massena – além do show da cantora carioca Becca Perret.

“Corona acredita que todos merecem um respiro em meio à correria diária e o quiosque no Parque Ibirapuera é mais uma oportunidade para se viver essa experiência, criando conexão com algo positivo, relaxante. Este novo espaço na cidade funciona como mais uma razão para as pessoas terem vontade de sair de casa e se encontrarem com a natureza em um dos locais mais icônicos de São Paulo”, diz a diretora de Corona, Gabriela Gallo.

SERVIÇO: QUIOSQUE CORONA NO PARQUE IBIRAPUERA

Local: em frente ao estacionamento do MAM/Bienal – Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Portão 3/4 – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04094-050Funcionamento: domingo a domingo – 8h às 20h