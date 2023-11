Quintal do espeto é o melhor local para festas de confraternização

Conhecido por unir entretenimento e gastronomia de qualidade, o Quintal do Espeto, que foi eleito o melhor local de SP para comemorar aniversários, agora também é o melhor local para festas de confraternização para empresas. O Quintal tem o espaço ideal para o seu evento, com música o tempo todo.

A casa conta com uma rede própria de 11 unidades, onde você e seus colaboradores desfrutarão do máximo de conforto e uma programação musical incrível. No Quintal sua empresa usufrui de toda a infraestrutura gerando uma economia final de até 70% comparado a um evento fechado fora do Quintal.

ONZE UNIDADES

Referência em São Paulo, o Quintal do Espeto possui dez unidades na cidade (Alto da Lapa, Chácara Santo Antonio, Interlagos, Moema Carinás, Moema Pavão, Perdizes, Santana, Tatuapé, Vila Madalena e Vila Mariana), além de outra grande unidade em Santo André. Todas as casas têm ambiente arborizado, climatizado e instagramável, além do melhor entretenimento para os convidados, com música ao vivo todos os dias, telões, recursos audiovisuais, Espaço Kids com monitores etc.

Cardápio

Os mais de 70 tipos de espetos doces e salgados, além de variados acompanhamentos, fazem do Quintal do Espeto um local democrático também para receber o público vegetariano.

Clássicos ou originais, os espetos vêm às mesas quentes e no ponto certo: salsichão, queijo coalho, pão de alho com mozarela, kafta, costelinha bovina, calabresa com pimentão estão entre as pedidas tradicionais.

Para vegetarianos ou fãs de legumes, vale conferir os de Pupunha com tomate seco e rúcula; Cebola baby caramelizada; Misto de cebola, pimentas e tomatinho cereja; Abóbora com ervas finas… Uma delícia.

Outras duas opções também merecem atenção: “Cuiabana” (Carne bovina e queijo) e Panceta.

Para quem prefere um sabor intenso e original, vale conferir o espeto de queijo coalho ao melaço de cana, ou de Cogumelos Portobelo a Provençal, Shimeji na Brasa ou Camarão Oriental no Molho Tarê empanado na panko.

O bar tem variada linha de cervejas nacionais e importadas, vinhos, drinques e caipirinhas.

SERVIÇO

Quintal do Espeto Vila Mariana – Rua Joaquim Távora, 1195. Mais informações eem (11) 5095-6565, ou www.quintaldoespeto.com.br, onde também é possível conferir o cardápio completo.