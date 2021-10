Quer ficar loira para o verão? Saiba como

É possível ficar loira em apenas uma ida ao cabeleireiro? Em quan-to tempo será necessário fazer retoques? Tenho cabelos muito escuros, será que a tintura vai atingir a cor com que sonhei? É muito caro manter o cabelo loiro? Será que consigo descolorir o cabelo sem ajuda de uma profissional?

“Para nós, que trabalhamos com cabelos há mais de dez anos, estas perguntas são extremamente frequentes. Como também são comuns, infelizmente, os casos de mu- lheres que chegam até nós já com os cabelos muito danifica- dos – quando não destruídos! – por tratamentos feitos de forma equivocada, buscando resultados muito rápidos ou muito baratos”, conta a especialista em coloração e profissional há mais de 15 anos, Rosemary Inoki, do salão Cut&Color.

Ela explica que não há mágica quando se trata de mudar radicalmente a cor do cabelo. Há, sim, muita técnica e produtos corretos. É preciso avaliar o tipo de cabelo, a cor, entender com precisão qual a cor e o resultado desejados.

Quantos casos você já não ouviu falar de pessoas que destruíram os cabelos pelo uso de produtos errados ou até porque erraram na quantidade, no tempo?

Para evitar que o sonho se transforme em pesadelo, o primeiro passo é avaliar qual a situação dos cabelos: se têm pontas duplas, se estão ressecados, se têm resistência. É essencial analisar a cor atual e estudar a cor almejada, com a clareza de que o resultado ideal talvez não seja alcançado já na primeira transformação.

O processo todo precisa ser discutido entre a cliente e a colorista, com sinceridade e profissionalismo, sem falsas promessas.

Vale também destacar que, uma vez descoloridos e atingido o tom dourado tão desejado, é preciso manter os cabelos, com cuidados constantes, hidratação, penteando e usando produtos corretos.

“Quer ficar loira para o próximo verão, mas ainda tem dúvidas? Fale com a gente! Estamos aqui para te orientar”, completa a também especialista Michelle Ceródio.

Serviço

Cut & Color Hair

Rua Caramuru, 431

Praça da Árvore

Agende seu horário pelo telefone: 2640-3660.