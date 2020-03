Queijos nacionais são tema de evento gastronômico no Sesc Avenida Paulista

Ama queijos? Então não pode perder dois encontros que acontecem no próximo domingo, 15, no Sesc Avenida Paulista, pertinho da estação Brigadeiro, no Paraíso.

Especialistas e pequenos produtores vão falar sobre as relações entre produção artesanal queijeira, patrimônio imaterial e turismo.

Às 11h, o tema será Rota do Queijo Paulista: Turismo com Sabor. O Projeto Caminho do Queijo Artesanal Paulista une produtores com o intuito de valorizar a produção em pequena escala de queijo artesanal aliado a ações turísticas. Serão pautas da conversa a opção da prática do turismo rural aliada a gastronomia, a recepção e visitação de turistas nas fazendas e queijarias, a aproximação entre pequenos produtores e consumidores, além da importância do turismo rural para a produção artesanal queijeira no Estado de São Paulo.

Caminho do Queijo Artesanal Paulista é um projeto formado por pequenos produtores em 2017, com o intuito de criação de um selo de qualidade que identifique as queijarias paulistas, valorizando e impulsionando a produção local. A ação conta com um mapa para visitação turística do qual fazem parte a Fazenda Atalaia (Amparo), Fazenda Santa Luzia (Itapetininga), dentre outras.

Depois, às 15h, o bate papo terá como tema “Da Canastra Para o Mundo: Queijo, Turismo e Patrimônio”. Vai focar a produção artesanal dos queijos da região da Serra da Canastra e do Serro, os desafios impostos pela legislação na comercialização de queijos artesanais, as relações entre patrimônio imaterial, história, cidadania e desenvolvimento sustentável, dentre outros.

O queijo da Canastra tem o seu modo de produção reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como patrimônio cultural imaterial brasileiro, desde 2008.

Das 11h às 17h, está prevista a exposição de itens produzidos pelos produtores e queijarias integrantes do projeto. O acesso é livre, sujeito à lotação do espaço e o evento acontece na Praça (térreo).

O Sesc Avenida Paulista fica na Avenida Paulista, 119. Informações: 3170-0800