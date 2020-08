Que tal um escondidinho?

O escondidinho é quase uma unanimidade. Quase porque, mesmo entre seus fãs, há aqueles que preferem este ou aquele recheio, com uma ou outra cobertura… Mas que é um prato reconfortante, especialmente para dias de teperaturas mais baixas, ninguém pode negar. E na região há um super roteiro de bons e diversificados escondidinhos.

No Legítimo Bar, tem escondidinho em três versões: Camarão com Catupiry, Bacalhau e Carne Seca.

O bar já está aberto para atendimento presencial (confira horários) e mantém o serviço de retirada e delivery. Fica na Rua Luís Góis, 1.728/1.716 – Mirandópolis. Delivery: 2729-2730; WhatsApp: 94006-3839

Já o Veloso Bar, famoso por suas coxinhas, tem um saboroso escondidinho de carne seca. Mas, ali, por enquanto, só retirada, já que o bar não está ainda aberto e nem oferece serviço de entrega. Fica na Rua Conceição Veloso, 54 – Vila Mariana. Tel: 5572-0254.

O Restaurante e Pizzaria Familia Presto, que é famoso por promover um festival de escondidinho no início do inverno (já acabou…), não tem o prato em seu cardápio fixo, mas eventualmente está na lista de pratos produzidos para almoço. Uma das delícias é o Escondidinho de Camarão com queijo Brie e Mandioquinha (foto). O Restaurante Família Presto fica na Rua Esmeralda, 39 – Aclimação. Tel.: 3207-1749 e 3207-1094.

Outra boa pedida é conferir o super autêntico escondidinho de bacalhau em uma casa portuguesa. A Academia da Gula é comandada pela Dona Rosa, uma portuguesa da cidade de Braga. A Academia da Gula fica na Rua Caravelas, 374 – Vila Mariana. Fone: 5572-2571.

Já no Restaurante Sobaria, a pedida original é pelo escondidinho de Shitake e Shimeji, que vem acompanhado de arroz, vinagrete e farofa pode ser servido em porção para uma pessoa ou para três. Fica na Rua Áurea, 343 – Vila Mariana. Telefone: 5084-8014.