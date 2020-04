Quarentena em São Paulo vai até o Dia das Mães

O comércio terá que suportar portas fechadas mesmo até as vendas de Dia das Mães. A quarentena em São Paulo foi estendida até o segundo domingo do mês, dia 10 de maio, quando se celebra a data. Vale destacar que o Dia das Mães é considerado o segundo evento comercial mais importante do ano para o comércio, só perdendo para o Natal.

Em coletiva nessa sexta, 17, o governador João Doria e o prefeito Bruno Covas também insistiram para que as pessoas não viajem no feriado de 21 de abril – que cai em uma terça e, a segunda anterior, 20 de abril, será ponto facultativo. O acesso às praias está proibido e várias cidades estão controlando inclusive o acesso de veículos.

A quarentena, inicialmente estabelecida até 7 de abril, havia sido estendida até 22 de abril. Mas, shopping centers deveriam permanecer fechado até 30 de abril. Agora, o fechamento do comércio deverá ser obedecido até, pelo menos, o dia 10 de maio em todo o comércio.

Não houve nenhuma nova informação sobre eventuais relaxamentos nos decretos que estabelecem quais estabelecimentos podem abrir ou fechar, nem sobre “endurecimentos”, para ampliar a vigilância e garantir que se atinja 70% de isolamento durante a quarentena – a estimativa do Governo do Estado é que o isolamento esteja em torno de 50%.

Governador e prefeito também insistiram na importância de as pessoas manterem o isolamento social e de ficarem em casa, apontando que, mesmo com a criação de hospitais de campanha no Pacaembu, Anhembi e Complexo Esportivo do Ibirapuera, os leitos para internação estão próximos ao esgotamento. “Olha o que aconteceu na Itália! Eu fico surpreso de as pessoas não entenderem a gravidade da situação. Precisamos nos antecipar e evitar que o mesmo quadro se repita”, disse David Uip, infectologista e chefe do comitê da Covid 19 estabelecido pelo Governo do Estado.

Uip ainda apontou que o ápice do contágio, chamado de “pico da crise”, ainda não surgiu justamente porque houve o isolamento. “É disso que se trata quando falamos em achatamento da crise. O pico está sendo adiado exatamente porque as medidas estão funcionando”, avaliou.

Outra recomendação, inclusive estabelecida em decreto pela Prefeitura, é a de usar máscaras de pano nas ruas. As máscaras descartáveis e cirúrgicas devem ser priorizadas para uso em ambiente hospitalar e de saúde.