Quanto devo poupar por mês?

Se existisse uma única ação que pode mudar totalmente seu futuro seria essa: Poupar dinheiro todos os meses. E não precisa ser muito não.

Você já pensou se tivesse guardado para você e investido 10% de todo dinheiro que passou pelas suas mãos em toda sua vida? Você seria rico hoje.

Então concorda comigo que é mais a forma com que você lida com seu dinheiro do que o quanto você ganha?

Trago essa reflexão para te incentivar a começar a poupar, mesmo que seja pouco, comece, o quanto antes.

E para te ajudar a não depender da sua disciplina, existe uma forma de você fazer essa poupança virar automática.

Primeiro você tem que criar uma conta em uma corretora de valores, é lá onde vai ficar seu dinheiro pro futuro. Assim que tiver a conta criada, terá uma agencia e conta em seu nome.

Agora acesse seu banco e faça uma transferência, de um valor baixo para a corretora, e antes de concluir, note que terá uma opção de marcar “repetir essa transferência por mais vezes”, marque essa opção pelos próximos 12 meses.

Prontinho, agora todo mês esse valor vai sair automaticamente da sua conta corrente para sua conta na corretora, sua conta de investimentos.

E pra facilitar, todo mês, acesse a corretora e coloque o valor no Tesouro Selic, que funciona exatamente igual a poupança, só que com o dobro do rendimento.

Essas ações simples irão mudar significativamente seu futuro, criando uma reserva e te trazendo segurança e tranquilidade lá na frente.

A prosperidade vem de atitudes inteligentes.

Sigo torcendo pelo seu sucesso..

Renan Freitas, CFEd® (Certified Financial Educator)

