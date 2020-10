Qual a sobremesa italiana ideal depois de saborear uma pizza?

A culinária italiana certamente é uma das mais saborosas do planeta. E também responsável por construir tantas memórias afetivas, unindo paladar e histórias de momentos inesquecíveis… Quem já experimentou sobremesas típicas desse país europeu certamente tem algum relato pra contar, lembra do momento em que descobriu aquele sabor…

Na região da Vila Mariana, é possível desvendar esses sabores, rememorar momentos e criar novas doces lembranças na GattoFiga Pizza Bar.

A casa, além de ter pizzas napolitanas incríveis, feitas com massa fermentada naturalmente poraté 72 horas e assadas forno elétrico italiano Izzo Scunizzo Napoletano, tem pedidas que garantem um fim de noite inesquecível.

Um deles é o famoso Tiramisú, sobremesa que mescla o intenso sabor do biscoito champanhe embebido em café com o creme a base de queijo mascarpone. O Tiramisú é certamente uma das sobremesas com mais fãs espalhados pelo planeta.

Mas, não fica muito atrás dos defensores da Panna Cota. Suave, assemelha-se à textura de um pudim, mas na verdade é um creme de nata mais leve ainda, recoberto por uma calda de frutas vermelhas que traz um contraste na medida certa.

As opções não param por aí. O Mille Foglie di Gatto, como nome sugere, é uma composição com massa folhada, um mil folhas recoberto por doce de leite.

Vale ainda destacar os Cannoli, que resgatam a ideia do prato salgado de mesmo nome, ou seja, é um canudo de massa doce. Tem três opções de recheio, todas igualmente incríveis: Nutella, Creme ou Ricota com Pistache e raspas de limão siciliano.

Todas essas pedidas podem ser degustadas no salão da GattoFiga, que ainda garantem aquele charme da decoração caprichada, do tom meia luz emoldurando o bate papo ou o encontro romântico, do som de jazz ao fundo compondo o momento especial.

Para os pedidos de delivery, também é possível pedir por qualquer uma delas.

Experiência

“Venha viver essa experiência” é o slogan do GattoFiga Pizza Bar, que foi inaugurado há pouco mais de um ano mas em poucos meses já havia conquistado clientela fiel, daquela que lota as mesas da casa em busca dos sabores únicos e do ambiente exclusivo.

A casa ainda conta com entradas especiais como Crostini, Bastoncino, Burrata e drinks que garantem que a noite já comece com todo charme e sabor que aos exigentes clientes buscam.

E a pizza? É um show à parte, sempre feita com molho de tomate San Marzano e queijo Fior di Latte, Azeite de Oliva Extra Virgem… Só experimentando para saber.

A GattoFigga fica na Rua Luís Gois, 1.625 – Esquina com Rua das Rosas, na divisa entre Mirandópolis e Vila Clementino. Siga ainda @gattofigapizzabar nas redes sociais para se deliciar, diariamente, com as imagens da casa e seus sabores…