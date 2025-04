Quais devem ser as prioridades de investimento municipal em seu bairro?

A gestão do prefeito reeleito Ricardo Nunes está apenas começando. E a lei prevê que no início do mandato seja apresntado um Plano de Metas a ser executado. A equipe de Nunes já montou uma prévia e, a partir dela, a população pode opinar e sugerir obras, projetos, enfim, modificar o Plano de Metas.

As metas para os próximos quatro anos foram apresentadas na segunda-feira (31/03), conforme Lei Orgânica (até 90 dias após o início do mandato). Os cidadãos poderão debater agora as metas apresentadas durante as Audiências Pública, que ocorrem de 7 de abril a 11 de maio. Na zona sul, a maioria das audiênci8as acontece no final de abril.

A participação online poderá ser feita em participemais.prefeitura.sp.gov.br, mesmo site que tem o calendário das audências, por região e por tema. O plano de metas está em tinyurl.com/msxmptss.

Programa de metas

São 126 metas, com orçamento definido e prazo de execução quadrienal, organizadas em quatro eixos: Universo SP, Viver São Paulo, Cidade Empreendedora e Capital do Futuro. Eles trazem propostas em todas as áreas de atuação da administração, reafirmando compromissos assumidos pelo Prefeito Ricardo Nunes. “Nossas metas garantem que os recursos cheguem aos lugares onde são mais necessários e na forma de medidas efetivas, com resultados concretos e mensuráveis. ”, afirma o Prefeito. São estimados, durante os quatro anos, R$ 48,84 bilhões em recursos, sendo R$ 34,66 bilhões de investimentos e R$ 14,18 bilhões de custeio.

O Programa de Metas traz inovações como o Mamãe Tarifa Zero, com transporte gratuito para mães levarem seus filhos nas escolas municipais. Ele também tem um foco na alfabetização no tempo certo com a expansão do ensino de tempo integral alcançando um total de 600 mil alunos; a manutenção da fila da creche zerada pelos próximos quatro anos; ampliação da rede CEUs (Centros de Educação Unificados) com a entrega de 12 e a viabilização de outros 10, atendendo a todas as regiões.

Estão previstas quatro unidades do Paulistão da Saúde em cada região da cidade, um novo modelo de atendimento reunindo todos os equipamentos de saúde num lugar só, otimizando recursos e dando agilidade aos procedimentos. Depois de implantar o prontuário eletrônico em 100% das 479 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a meta é ampliar para os hospitais-dia, Assistência Médica Ambulatorial (AMAs) e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) da capital. Serão mais três Centros TEA (Atendimento às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista) e quatro Casas do Mãe Paulistana para Pessoas com Deficiência.

Atenção especial à segurança dos paulistanos com a integração das câmeras de monitoramento de todos os equipamentos de saúde e escolas do município ao Smart Sampa, com destaque num programa especial de proteção em 200 escolas e seu entorno. As metas de segurança preveem integrar 40 mil câmeras de monitoramento pela cidade, somado ao trabalho de mais 2 mil agentes a serem contratados, com reforço no treinamento e novos armamentos. O Programa de Metas prevê até seis mil câmeras e 220 motos equipadas com capacidade de identificação de placas de veículos roubados/furtados.

Outra grande novidade é a instituição do Orçamento Climático da cidade, que irá reunir todas as ações de enfrentamento aos extremos climáticos. São entregas de oito novos parques na cidade e requalificação de outros 25, com destaque para o Parque do Carmo; plantio de 200 mil árvores e chegar a 1000 jardins de chuva e 50 bosques urbanos. O compromisso de substituir a frota de ônibus a diesel por uma matriz energética mais limpa é o desafio da administração, adotando não só a alternativa elétrica como também novos combustíveis sustentáveis como é o biometano.

Na mobilidade, projetos como os BRTs Aricanduva e Radial Leste serão executados, bem como inovações viárias na Avenida Marquês de São Vicente, no prolongamento da Avenida Roberto Marinho e no VLT do Centro. Além disto, estão previstos 53,8 km entre corredores de ônibus e viários para a cidade, entrega de Terminais e viabilização de projetos especiais como ampliação do Aquático para a Guarapiranga. Nos próximos quatro anos, será entregue o novo Centro de Operações da SPTrans com novas tecnologias para melhorar o monitoramento da frota de ônibus.

As audiências públicas fazem parte do Ciclo Participativo que incluem também as contribuições para a construção do Plano Plurianual 2026-2029, do Orçamento Cidadão e dos Planos de Ação das Subprefeituras.