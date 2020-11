Quadras e playgrounds do Ibirapuera estão fechados e estacionamento tem cobrança

Mal reabriram e as quadras do Parque do Ibirapuera já foram novamente interditadas. A Prefeitura avaliou que houve aglomeração nessas áreas de uso coletivo e decidiu que deveriam ser novamente interditadas.

O Parque do Ibirapuera voltou a abrir aos finais de semana no dia 31 de outubro. Todos os outros parques da cidade também foram reabertos e estão recebendo público em horário normal.

O Ibirapuera agora está sob concessão da iniciativa privada e a Urbia Gestão de Parques, que assumiu a administração definitivamente em 4 de novembro, informou que, também os parquinhos voltaram a ser fechados para uso da população, conforme orientação da Prefeitura de São Paulo, em linha com o Plano São Paulo.

“Por conta disso, a reserva online gratuita em teste está suspensa até a reabertura da área esportiva do Parque, sem data prevista”, indicou a empresa, em nota, acrescentando que o isolamento das áreas esportivas (quadras e aparelhos de ginástica) e de recreação infantil (parquinhos) seria concluído até sexta, 6 de novembro.

Em tese, a nova administradora pretendia oferecer o agendamento pela internet, com reserva das quadras por horário, a partir do dia 7 de novembro, mas a proposta agora foi suspensa.

O fechamento das áreas de uso coletivo não será a única novidade que os visitantes do mais famoso parque da cidade vão encontrar. De agora em diante, o estacionamento no Parque não será mais pelo sistema de Zona Azul. O Grupo Indigo Brasil passou a administrar o estacionamento na quarta, 4 de novembro, e a cobrança de tarifa começa nessa sexta, 6.

Agora, haverá cobrança de um valor único por todo o período: R$ 10 em dias úteis e R$ 12 aos sábados, domingos e feriados. No sistema por Zona Azul, o visitante pagava R$ 5 pelo período de duas horas, renováveis por mais duas. Só que a Zona Azul no Ibirapuera funcionava das 10h às 20h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 18h, aos sábados, domingos e feriados.

Já no novo sistema, a cobrança é feita durante todo o horário de funcionamento do parque, ou seja, das 5h até meia noite, não há mais horários sem cobrança, apenas um tempo de tolerância de 15 minutos.

Segundo a Urbia, “a nova tarifa tem como objetivo fomentar a longa permanência dos frequentadores no parque, principalmente aqueles que se deslocam de regiões mais afastadas do Centro-Sul da capital, colaborando com a democratização do acesso”.

A concessão do Ibirapuera foi definida em 2019 e vai se estender por 35 anos.

Arte

Se os parquinhos e quadras estão fechados, os visitantes do Ibirapuera e de outros parques da cidade são estimulados a praticar atividades de lazer e esportivas individuais, como caminhadas, corrida, bicicleta, skate e patins.

Outra boa opção para quem vai ao Parque é visitar o Museu de Arte Moderna – MAM – que reabriu em outubro e no último fim de semana passou a reabrir aos sábados e domingos, também. Com uma novidade: agora o dia de gratuidade para o público é aos domingos, democratizando o acesso às exposições, já que o movimento nesse dia é maior, no parque.

O Museu está com três exposições em cartaz. Uma traz as obras do artista plástico Antonio Dias que fazem parte da coleção dos próprios trabalhos feita pelo paraibano ao longo da vida. Dias faleceu em 2018 aos 74 anos. Recobrindo as paredes de parte do museu com pau a pique, técnica de construção muito usada no período colonial, a instalação Roçabarroca, de Thiago Honório também faz parte dos trabalhos que podem ser vistos no Mam atualmente. Há ainda uma exposição feita a partir das escolhas do Clube de Colecionadores de Fotografia do MAM.

Os horários de funcionamento são das 12h às 18h.

Os ingressos devem ser comprados de forma antecipada online. Agende sua visita acessando o link: bit.ly/2TXcoTP. Ali também está descrito o protocolo completo de segurança.