Público masculino busca eficiência em barbearia

Opúblico masculino está cada vez mais antenado e exigente quando se trata de beleza e cuidados pessoais. A profissional de beleza e cabelos Michelle Ceródio, do Salão Cut&Color, relembra que quando se especializou em barbearia, há mais de uma década, essa tendência de valorizar o visual e demonstrar preocupação com a aparência já era forte e de lá para cá só se intensificou.

“Homens de todas as idades querem, sim, estar com um corte moderno, cuidar da barba, sobrancelhas, unhas, fazer depilação de orelhas, nariz, costas…”, acrescenta a especialista. “Aqui na Cut&Color atendemos crianças, jovens, adultos e idosos interessados em garantir que se preocupam com a saúde dos cabelos e também com a estética”, diz.

Localizado próximo à Praça da Árvore, o salão Cut&Color está sempre movimentado, por conta de clientes que têm absoluta confiança no trabalho meticuloso de Michelle e de sua sócia Rose Inoki, ambas com formação pela escola Soho de cortes e coloração. Elas montaram uma equipe, que inclui serviços como podologia, depilação em linha (egípcia), manicure, maquiagem, penteados e todos os tratamentos capilares mais modernos.

Não é só a diversidade de serviços que atrai a clientela, mas também os resultados, dentro das expectativas individuais. “Sempre procuramos ouvir o cliente e entender o que ele busca. Seja em um corte de cabelo ou na mudança de visual”, diz Michelle. “Os clientes ainda percebem que orientamos conforme as possibilidades reais, é preciso estar atento ao tipo de cabelo, rosto, para efetivamente alcançar o que o cliente espera”, completa Rose.

E isso vale também para os tratamentos masculinos. “Da mesma forma que há clientes em busca de mudanças, de conseguir um visual novo e moderno, há aqueles que preferem manter uma linha mais tradicional. É essencial ter uma escuta atenta individual”, diz Michelle.

Ela relata que muitos escolhem fazer a barba na navalha, com a toalha quente garantindo cuidados com a pela. Outros querem apenas uma leve aparada na barba, mas de forma regular e constante. E em se tratando de cabelos, até a escova progressiva é uma realidade para o público masculino, com ótimos resultados.

O ideal é agendar um horário e conversar sobre suas expectativas, receber as dicas e orientações da profissionais Cut & Color.

Serviço – Cut & Color Hair: Rua Caramuru, 431 -Praça da Árvore. Atendimento de segunda a sábado, das 10 às 18h. Telefone: (11) 2640-3660 ou Whats

App: (11) 95430-8195.