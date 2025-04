Pronto-Socorro no Ipiranga foi transformado em UPA 24 horas

Azona sul ganhou mais uma Unidade de Pronto Atendimento. Na quarta, dia 9, passou a funcionar a UPA Ipiranga – Dr. Augusto Gomes de Mattos, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que tem funcionamento 24 horas por dia e capacidade para realizar cerca de 21 mil atendimentos por mês em diversas especialidades, incluindo atendimentos clínicos, pediátricos, ortopédicos, odontológicos e cirurgia geral. Segundo a Prefeitura, foram investidos R$ 17,9 milhões para a transformação da antiga área do PS Augusto na nova UPA, que é a 19ª entregue desde 2021. “Temos o compromisso de entregar 15 UPAs no novo mandato. Essa já é a terceira que entrego e, portanto, temos mais 12, além das UBSs que ajudam na prevenção”, disse o prefeito Ricardo Nunes, destacando os avanços da gestão na área da saúde e lembrando que a cidade tinha três UPAs em 2016 e essa foi a 34ª entregue.

O novo espaço é quatro vezes maior que o da estrutura anterior. Conta com um Minilab, que possibilita a realização de 30 tipos de exames laboratoriais, consultórios para diferentes especialidades, sala de urgência e emergência, duas salas de classificação de risco, consultório odontológico, salas de eletrocardiograma, de raio-x, de gesso, sutura e medicações.

Para agilizar ainda mais o atendimento, a unidade conta com um consultório Fast Track, para que casos menos complexos sejam atendidos de forma ágil, direcionando, assim, os de maior gravidade para setores especializados. Com isso, o tempo de espera é reduzido, o atendimento ganha qualidade e a assistência se torna mais eficiente.

A UPA, além de atendimento odontológico de urgência 24 horas, presta serviço resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos de natureza clínica e primeiros atendimentos aos casos de natureza cirúrgica e de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, de modo a definir a conduta necessária para cada caso. “Se alguém chegar infartado nesse equipamento o médico que está avaliando consegue trombolizar (tratamento que utiliza medicamentos para dissolver coágulos sanguíneos) em 20 minutos, reverter o infarto e salvar a vida desse paciente.”, declarou o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

Estrutura

A nova UPA é formada por uma equipe profissional composta por 483 colaboradores, sendo 172 médicos. Antes, no local, funcionava um Pronto-socorro que agora será uma UPA tipo III. Antes a unidade contava com 248 profissionais.

O equipamento foi construído com dois andares, com ampliação de 633 m² de área para 2.133 m². Com a expansão, o número total de leitos aumentou de 10 para 20, com melhoria na estrutura física e climatização do local.

A UPA Ipiranga está localizada na rua Júlio Felipe Guedes, 200.