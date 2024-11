Projeto traz teatro, brincadeiras, dança e oficinas à Zona Sul

Um festival que promove a ocupação criativa e educativa dos espaços públicos. Assim é o Brincando na Praça, que retornou à capital paulista para dois fins de semana repletos de arte, cultura, inclusão e brincadeiras. Gratuito e aberto ao público, o evento teve sua primeira edição nos dias 02 e 03 de novembro, no CDC São Luís, com o patrocínio da Paramount, apoio da Subprefeitura M’Boi Mirim e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e realização da Muda Cultural em parceria com o Pro-Mac, da Secretaria Municipal de Cultura. A próxima será nos dias 16 e 17 de novembro, a partir das 10h, no Parque Linear Cantinho do Céu.

A programação é sempre elaborada para envolver toda a família e combina apresentações de teatro, dança, oficinas e intervenções artísticas que celebram a ancestralidade, a troca de saberes, o senso de coletividade e a consciência ambiental. “Sabemos que os bairros fora do centro expandido têm menor acesso a programações artísticas relevantes, ainda mais quando pensamos em conteúdos para o público infantojuvenil e suas famílias. O Brincando na Praça é uma oportunidade única de convivência entre crianças e adultos longe das telas e mediada por ações culturais”, afirma Ítalo Azevedo, diretor geral da Muda Cultural. O projeto Brincando na Praça aborda questões importantes sobre o planeta e a sociedade, sempre em diálogo com a cultura popular.

Próximo evento

Na edição dos dias 16 e 17 de novembro, a curadoria das atrações é de Joy Catharina, com consultoria de Aysha Nascimento, e destaca temas como sustentabilidade, saúde, bem-estar e alimentação saudável, além de questões raciais alinhadas à celebração do Mês da Consciência Negra.

No sábado, a programação começa com a discotecagem do Graja Groove, seguida pelo Arrastão do Frevo, com o Núcleo Fervo. O Baile Sobre Rodas, com Graja Groove, Miriã Castimião e Bruninho Paixão, acontece em três momentos, misturando música, passinhos e patinação.

A Oficina Papangu de Papelão, com Uberê Guelé, oferece uma atividade para as famílias construírem juntas máscaras lúdicas de papelão e tecido. Já a artista pernambucana Odília Nunes apresentará o espetáculo “Decripolou Totepou”. A Caravana Lúdica, com os Jogos do Mundo, trará uma série de jogos de diversas épocas e países, construídos a partir de material reciclado.

No domingo, o Bloco Afro É di Santo agita o público com seus ritmos afro-brasileiros, seguido pela intervenção musical e escultórica das Criaturas Instrumentosas. A oficina “Da Caixa ao Jardim: Semeando o Amanhã” traz uma proposta de educação ambiental e alimentação saudável, e o Barracão Cultural apresenta o “Jogo de Imaginar”, uma aventura teatral que explora a ancestralidade. Outra atração será a Feirinha de Expositores de gastronomia e artesanato. O evento se encerra com a Caça ao Tesouro.

Este projeto é apresentado pela VR, plataforma de serviços para trabalhadores e empregadores, com apoio da Tirol, da Subprefeitura da Capela do Socorro e da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. A realização é da Muda Cultural em parceria com o Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais (Pro-Mac) da Secretaria Municipal de Cultura.

Serviço

Datas: 16 e 17/11 (sábado e domingo), das 10h às 16h30, no Parque Linear Cantinho do Céu: R. Nossa Sra. de Fátima, 402 – Cantinho do Céu, Grajaú – Gratuito.