Projeto Por do Sol traz decks ao redor do Lago do Parque Ibirapuera

O Parque do Ibirapuera ganhou decks, às margens dos lagos. A inauguração é uma ação estratégica da concessionária responsável pelo parque que integra a restauração do espaço e faz parte do Projeto Pôr do Sol, um conjunto de intervenções com foco na conservação ambiental, no lazer e na contemplação da natureza. Com R$ 5 milhões investidos, a entrega reforça a contínua recuperação das margens dos lagos, além de proporcionar novas possibilidades de interação entre o meio ambiente e os visitantes.

Ao longo dos anos, a presença de pessoas ao redor dos lagos danificou a vegetação local, causando a compactação do solo e levando sedimentos para dentro da água. Com o objetivo de recuperar as margens, foi realizado o plantio de 6.525 plantas herbáceas e 8.000 arbustivas, em uma área que totaliza 4.423,71 m². Além de serem desenhadas para ordenar o uso do espaço, as plataformas foram projetadas com materiais que se integram à paisagem, com piso drenante e mobiliários que reforçam o compromisso com o cuidado ambiental.

Os decks foram posicionados próximos ao espelho d’água, mas a uma distância que evita o contato indevido com a água, a fauna e a própria margem do lago que é recuperada pela concessionária. O desenho arquitetônico, com formas orgânicas que flutuam sobre o terreno e se adaptam ao desnível natural, respeita a ambiência dos bens tombados do Parque e foi concebido de maneira a apresentar pouca variação de nível entre os degraus, sendo complementado por rampas de plano inclinado suave, o que garante acessibilidade aos frequentadores. Dessa forma, as plataformas acompanham as características do terreno e registram baixo impacto visual. Além disso, os projetos foram avaliados e receberam a aprovação dos órgãos de tombamento.

“Essa inauguração reafirma nosso compromisso contínuo com a conservação ambiental e a recuperação das margens dos lagos do Ibirapuera. Com um olhar atento à sustentabilidade, buscamos criar espaços de lazer que respeitem a biodiversidade local e que ofereçam oportunidades de interação com a natureza. Esse projeto é em um tributo ao pôr do sol mais fotografado da cidade, contribuindo para a regeneração dos ecossistemas que tornam o Parque tão especial.

Ele também potencializa espaços de encontros entre as pessoas contribuindo com a saúde social, tão relevante na atualidade”, ressalta Samuel Lloyd, diretor da Urbia.

No Lago da Fonte Multimídia, dois decks estarão situados próximos ao Museu Afro Brasil, enquanto o terceiro estará próximo ao Portão 9 oferecendo uma vista privilegiada do nascer do sol e do Obelisco Mausoléu aos Heróis de 32, monumento histórico situado à Avenida Pedro Álvares Cabral. Já no Lago das Garças a escolha para a montagem de dois decks levou em consideração uma área de uso consolidada pelos frequentadores, especialmente aqueles que se reúnem para contemplar o pôr do sol na ponte. O espaço também contou com um aumento no manejo da vegetação para garantir a proteção ao meio ambiente.

É importante destacar que o Projeto Pôr do Sol também incluiu a reforma da Ponte de Ferro Pôr do Sol, que foi restaurada e reaberta ao público em janeiro deste ano. Com um investimento de R$ 1 milhão, a reforma preservou as características originais da estrutura, que agora conta com iluminação adicional, garantindo mais segurança aos frequentadores durante o período noturno. Durante as obras, também foram retiradas oxidações e colonizações biológicas encrustadas no ferro. Peças que necessitaram de melhorias receberam manutenção, assim como pontos de solda foram refeitos. A estrutura é apoiada em blocos de fundações em concreto armado que também foram reformados. Trincas foram fechadas e, para a proteção da superfície, foi aplicado um hidrofugante somado à pintura com tinta acrílica lavável. Os trabalhos nos blocos foram executados acima do nível da água e foi instalada uma proteção sobre o lago, garantindo total segurança à fauna e flora do local. Vale ressaltar que ambas as intervenções oferecem aos visitantes novas oportunidades de apreciar o entardecer e se conectar com a natureza, no coração da cidade de São Paulo.